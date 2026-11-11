Luis de la Fuente estalla ante las críticas a Lamine Yamal y explica por qué no viajó con España

Luis de la Fuente, seleccionador de España, defendió este miércoles a Lamine Yamal de las críticas que cuestionan su compromiso con la selección nacional, después de que el futbolista del Barcelona quedara fuera del partido de este jueves frente a la República Checa por molestias en una rodilla.

El entrenador español mostró su indignación por las informaciones que apuntan a que el extremo habría intentado evitar su participación en el encuentro. Además, expresó su confianza en que pueda incorporarse el viernes a la concentración para disputar el partido del domingo frente a Inglaterra.

"Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran", afirmó durante la conferencia de prensa previa al encuentro que España disputará en el estadio Letná de Praga.

El seleccionador explicó los motivos por los que decidió que Lamine Yamal permaneciera en Barcelona y no viajara con sus compañeros a la capital checa. "Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso", relató.

Por ese motivo, consideró más conveniente que el futbolista continuara su recuperación en las instalaciones del Barcelona y evitara un desplazamiento innecesario si todavía no estaba en condiciones de entrenarse. "Prefería que se quedara en su casa entrenando con el club y que el viernes, si está bien, se incorporara. ¿Ha quedado claro?", manifestó.

El seleccionador critica las especulaciones

De la Fuente también expresó su malestar por las versiones surgidas alrededor de la ausencia del extremo y cuestionó la difusión de informaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad.

"A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad", señaló.

"Eso pasa aquí en el fútbol y en la vida. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir", añadió. Asimismo, rechazó que Lamine Yamal reciba un trato privilegiado respecto al resto de los internacionales y descartó que las críticas puedan provocar malestar dentro del vestuario español.

"No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además, tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben", aseguró.

El entrenador también comparó a quienes difunden esas versiones con los sofistas de la antigua Grecia, a quienes señaló por utilizar argumentos falsos para construir interpretaciones alejadas de la realidad.

"Ya estoy yo para aclararlo y dar luz a algo que la gente. ¿Qué eran los sofistas? Pues eran eso, eran personas que utilizaban argumentos falsos para crear alguna realidad que no tenía que ver nada que ver con la verdad. Es un poco eso. Estoy aquí para dar luz a ese tema", expresó.

De la Fuente insistió en que el ambiente dentro de la selección española es positivo, pese a las ausencias de varios futbolistas por problemas físicos.

"No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben. Ni molesta ni no molesta. En el vestuario estamos fantásticamente bien. Pero les echamos en falta, no solo a ellos, sino a Dani Olmo y a todos los que no están con nosotros. Esto es futbol, las lesiones y nosotros estamos para dar soluciones", apuntó.

Lamine Yamal podría regresar frente a Inglaterra

Finalmente, el seleccionador se mostró optimista sobre la recuperación de Lamine Yamal, con quien ha mantenido comunicación durante los últimos dos días, al igual que con Mikel Oyarzabal.

"He hablado con él ayer y hoy. Igual que con Oyarzabal. La evolución es buena. Hoy ya estaba mejor, está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador y con el club. Creemos, soy optimista, que el viernes va a estar con nosotros", concluyó.

De cumplirse las previsiones del entrenador, Lamine Yamal podría incorporarse el viernes a la concentración de España y estar disponible para el encuentro del domingo frente a Inglaterra, siempre que su evolución física sea favorable.