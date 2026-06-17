Luis Díaz lidera la victoria de Colombia ante Uzbekistán con gol y asistencia en el Mundial 2026

Luis Díaz fue la figura del debut de Colombia en el Mundial 2026. El atacante del Bayern Múnich destacó con una asistencia y un gol en la victoria por 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Desde el primer tiempo, Díaz marcó diferencias. Al minuto 40 envió un pase filtrado que rompió líneas y dejó solo a Daniel Muñoz, quien abrió el marcador. Colombia justificó la ventaja por su dominio durante varios tramos del encuentro.

Uzbekistán, en su estreno mundialista, respondió con determinación. Abbosbek Fayzullaev empató al minuto 60 con un cabezazo tras un contragolpe.

La respuesta de la selección colombiana fue inmediata y llegó por medio de su principal figura. Al minuto 65, Luis Díaz recibió dentro del área tras una jugada colectiva, se acomodó y sacó un remate cruzado para colocar el 2-1.

Ya en el tiempo añadido, Jáminton Campaz cerró el marcador al minuto 90+9 con un cabezazo. Sin embargo, la noche tuvo como principal protagonista a Luis Díaz, quien completó una destacada actuación. Generó peligro constante, desequilibró por la izquierda y asumió el liderazgo ofensivo del equipo.

Estreno mundialista con gol para Lucho 🇨🇴#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ysD8HfceHd — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 18, 2026

Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, dejó una imagen positiva en su debut en una Copa del Mundo. Los Lobos Blancos compitieron con orden y fortaleza física, pero terminaron cediendo ante la eficacia colombiana.

Con este triunfo, Colombia suma tres puntos importantes en el Grupo K y comienza con buen pie su regreso al Mundial tras ocho años de ausencia. Luis Díaz, con un gol y una asistencia, se consolida como uno de los referentes de la selección colombiana en esta primera jornada.