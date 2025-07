Luis Enrique en la previa de la final del Mundial de Clubes: “En este equipo no hay estrellas, la estrella es el club”

En la antesala de la gran final del Mundial de Clubes, el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, compartió sus reflexiones sobre su visión del fútbol y el momento que vive su equipo. Con un tono sereno, el estratega español subrayó que no se considera una figura mediática y que prefiere mantenerse alejado del protagonismo, tanto como entrenador como en su etapa como futbolista.

“Yo tengo cero de estrella, no lo tuve de jugador y menos ahora como entrenador. Me gusta lo que hago y disfruto siempre de mi carrera”, afirmó el técnico asturiano. “Es muy bonito cuando las cosas funcionan, especialmente por la capacidad que tiene nuestro trabajo de hacer felices a muchas personas”, añadió, consciente de que los resultados marcan la percepción del rendimiento de un entrenador.

En cuanto al rival, el Chelsea, Luis Enrique no dudó en recordar la influencia dominante que ha tenido el Manchester City en la última década. “Sabemos que el mejor equipo de los últimos años ha sido el City de Guardiola, y Pep sigue siendo el mejor. Aun así, cada torneo presenta su propio contexto y nosotros venimos preparados”, comentó.

Sobre su plantel, el entrenador del PSG dejó clara su filosofía colectiva. “Este es un equipo de once estrellas, o mejor dicho, de trece o catorce. Pero aquí no hay una figura por encima del resto. La estrella es el club. Queremos jugadores brillantes, sí, pero que trabajen al servicio del escudo”, afirmó con contundencia.

Luis Enrique también valoró el trabajo conjunto de la institución parisina, apuntando que el éxito no solo depende del talento en el campo, sino también del respaldo desde la directiva. “Esto es fruto del esfuerzo conjunto de muchas personas dentro del club. Esa es nuestra identidad”.

El sueño hecho realidad de Luis Enrique en el PSG: tener un equipo lleno de estrellas, no con una sola @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/8omSrTVsIw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 12, 2025

El Paris Saint-Germain enfrentará al Chelsea en una final inédita del renovado Mundial de Clubes, en la que el equipo francés buscará consolidar su dominio internacional tras conquistar la Champions League semanas atrás. Para Luis Enrique, más allá del título, el enfoque sigue siendo claro: cohesión, humildad y trabajo.

“Cuando las cosas no van bien, son los momentos en los que me siento más cómodo”, concluyó el entrenador, dejando ver que su liderazgo no se basa en la euforia de las victorias, sino en la calma y el convencimiento de un proyecto que apunta alto.