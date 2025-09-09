Luis Suárez se despachó con un póker en la victoria de Colombia a Venezuela

En la fecha 18 , Colombia logró una cómoda goleada por 6 a 3 en el campo de Venezuela. Los goles del partido para el local los anotaron Telasco Segovia (2′ 1T), Josef Martínez (11′ 1T) y Salomón Rondón (30′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Yerry Mina (10′ 1T), Luis Suárez (41′ 1T, 4′ 2T, 13′ 2T y 21′ 2T) y Jhon Córdoba (32′ 2T).

Josef Martínez hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 11 de la primera etapa. Después de una jugada individual sobre la izquierda, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Venezuela tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Josef Martínez, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 37 minutos de la primera etapa.

Luis Suárez fue la figura del partido. El delantero de Colombia marcó 4 goles, remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 9 pases correctos.

También fue importante Luis Díaz. El delantero de Colombia remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 28 pases correctos.

El director técnico de Venezuela, Fernando Batista, planteó una estrategia 4-4-2 con Rafael Romo en el arco; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Miguel Ángel Navarro en la línea defensiva; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez y Yeferson Soteldo en el medio; y Salomón Rondón y Josef Martínez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo se pararon con un esquema 4-3-3 con Kevin Mier bajo los tres palos; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Álvaro Angulo en defensa; Richard Rios, Jefferson Lerma y Kevin Castaño en la mitad de cancha; y James Rodrí­guez, Luis Suárez y Luis Díaz en la delantera.

El árbitro Wilton Pereira Sampaio fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 18 puntos y en el séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Venezuela

62′ 2T – Salió Miguel Ángel Navarro por Jhon Murillo

63′ 2T – Salió Eduard Bello por Kevin Kelsy

73′ 2T – Salió Telasco Segovia por Cristian Cásseres Jr.

Cambios en Colombia