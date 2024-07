Tras el sorpresivo retiro de Toni Kroos, muchos aficionados del Real Madrid suponían que el próximo en retirarse iba a ser el croata Luka Modrić de 38 años, quien se despidió oficialmente de su selección al término de la Eurocopa 2024.

El futuro del "10" merengue se encontraba en duda, y diversos medios en España aseguraban que su próximo destino iba a ser Arabia Saudita, ya que el capitán blanco había recibido ofertas millonarias desde el medio oriente, para que terminara su carrera en ese país.

Lea más: Lamine Yamal usará el dorsal “19” en el Barcelona, el mismo con el que debutó Lionel Messi

Sin embargo, ante todo pronóstico, durante la mañana de este miércoles 17 de junio, el Real Madrid confirmó a través de sus redes sociales oficiales la ampliación del contrato de Modrić, quien seguirá defendiendo los colores hasta 2025.

El nacido en Zadar aterrizó en la capital española en 2012 tras su paso por el Tottenham Hotspur de Inglaterra, y en sus doce temporadas con el club se ha convertido en una auténtica leyenda madridista.

Una temporada más

En el comunicado oficial, se indica que el Real Madrid y Luka Modrić acordaron en conjunto la ampliación del contrato, y el croata quedará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025, cuando finalice esta temporada.

Luka ha ganado 26 títulos con el Real Madrid: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. De acuerdo con el sitio web del club, Modrić cuenta con el mayor número de títulos en la historia de la institución.

El capitán croata ha disputado hasta el momento 534 partidos con el conjunto merengue, en donde ha marcado 39 goles y repartido un total de 87 asistencias. El entrenador Carlo Ancelotti ya le ha explicado que su rol este año no será tan trascendental como en otras temporadas pero él ha aceptado dichas condiciones.

A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best de la Fifa y fue designado como el Jugador del Año de la Uefa. Ha estado en 6 ocasiones en el Once Mundial de la Fifa y ha sido designado en dos ocasiones como el Mejor Centrocampista de la Champions League. Además, con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.