La Eurocopa comenzó actividad desde temprano cuando los ucranianos se midieron contra los eslovacos que venían de derrotar sorpresivamente a Bélgica, por otro lado Ucrania en la jornada anterior cayó 3-0 ante Rumania, sembró dudas y recibió críticas de sus aficionados debido al plantel que tienen.

Andriy Lunin fue el gran señalado de Ucrania en su derrota ante Rumania. El combinado de Serhiy Rebrov partía como una de las posibles revelaciones en esta Eurocopa, pero terminó cayendo estrepitosamente frente a una de las "cenicientas" del torneo.

Quizá fue el exceso de presión, su fragilidad defensiva, su falta de efectividad arriba, la motivación del rival… o un poco de todo. Pero lo que está claro es que el guardameta del Real Madrid cometió errores imperdonables para el director técnico.

Sus actuaciones bajo palos fueron providenciales en más de una ocasión esta temporada. Una de ellas fue en la tanda de penaltis ante el Manchester City en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Le adivinó los lanzamientos a Bernardo Silva y a Mateo Kovacic y se vistió de héroe.

Su estreno en la Eurocopa, sin embargo, dejó mucho que desear. El primer gol de Rumanía llegó tras un pase fallido suyo en la salida de balón. Luego sí que es verdad que Stanciu se sacó un latigazo imparable.

El segundo, que fue un disparo cruzado desde la frontal, le pasó por debajo del cuerpo. Y en el último, quizá, fue más un error defensivo que solo suyo. Pero la realidad es que su actuación condicionó, y mucho, a una Ucrania que se la juega ante Eslovaquia.

Las consecuencias no han tardado en llegar y Lunin vió el partido ante Eslovaquia desde el banquillo. Rebrov apuesta por Trubin, guardameta del Benfica.

Cosa que le salió bien al entrenador, vencieron con remontada a la fuerte selección eslovaca, que habían comenzado ganando con gol de Ivan Schranz que se convirtió en el jugador de su país con más goles en la Eurocopa con 2 tantos; en la segunda parte cayó el gol de Mykola Shaparenko que tras buena lectura de la jugada de Zinchenko le propinó el pase para que rematara; hasta el minuto 80 el mismo Shaparenko con pase largo deja que Yaremchuk llegue al límite y consiga darlo vuelta, dejando a los suyos con 3 puntos y ahora dependiendo de sí mismos para avanzar porque se medirán contra Bélgica en el último partido.

That first touch was art 🧑‍🎨#EURO2024 | #SVKUKR pic.twitter.com/CDuJSF26F8