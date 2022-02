Luuk de Jong salvó al Barça frente al Espanyol para dejarlo en zona Champions

Con este punto, el Barcelona recupera la cuarta plaza en detrimento del Atlético de Madrid, aunque ambos equipos suman los mismos puntos (39).

Apenas se había superado el minuto de juego, cuando el Espanyol se equivocó en la salida de la pelota, que llegó a Jordi Alba y el centro del lateral desde la izquierda lo remató a la red Pedri (2), libre de marca en el segundo palo.

Ese tanto dio paso a muchos minutos de una primera parte soporífera, en la que el Espanyol se mostró muy errático con el balón y al Barcelona le faltó ambición para buscar un segundo gol.

El equipo dirigido por Xavi Hernández acabó pagando ese conformismo ya que poco antes del descanso, el equipo local empató con un derechazo a la escuadra de Sergi Darder, en el primer disparo con peligro del Espanyol (40).

Después de que el VAR anulase un gol a Gavi por fuera de juego de Frenkie de Jong al filo de la hora de juego, Xavi Hernández decidió ir a por el partido sacando al campo a Pierre Emerick Aubameyang por el centrocampista holandés.

Pero el que marcó fue Raúl de Tomás para el Espanyol dos minutos después: Darder superó la defensa azulgrana con un pase en profundidad y RDT superó en el mano a mano al alemán Marc André Ter Stegen (64).

Cuando todo parecía perdido para el Barça Adama Traoré colgó a la desesperada una pelota al área y de Jong cabeceó picado fuera del alcance de Diego López para poner el empate definitivo (90+6).

Barça y Atlético quedan a 4 puntos del Betis, que consolidó su plaza en el podio gracias a una nueva gran actuación del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

En su complicada visita a un colista que agota sus balas para evitar el descenso, el equipo verdiblanco realizó una gran primera parte, en la que marcó tres goles por medio del francés Nabil Fekir (14), de Edgar González (29) y del portugués William Carvalho (42).

Esa superioridad llevó al Betis a una cierta relajación que aprovechó el Levante para recortar diferencias por medio de un doblete de Dani Gómez (43 y 47), pero de nuevo Fekir puso la puntilla con su segundo gol (49) y el partido quedó sentenciado definitivamente tras la expulsión del veterano delantero de Levante Roberto Soldado (75).

A un punto de Barcelona y Atlético está la Real Sociedad, que enderezó el rumbo tras unas últimas semanas de resultados negativos con una victoria por 2-0 frente al Granada (16º).

El capitán ‘txuri-urdin’ Mikel Oyarzábal adelantó a los vascos desde el punto de penal a poco para el descanso (37) y sentenció el brasileño Rafael Alcántara en la segunda parte (74).

En el otro partido disputado el domingo, el Valencia (12º) vio frenado su avance tras perder por 2-1 ante el Alavés (18º).

