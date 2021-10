¡Malas noticias para el Dortmund! Erling Haaland será baja por lesión varias semanas

“Es hora de concentrarme en mi curación. Volveré más fuerte”, indicó Haaland en Twitter, acompañando su mensaje de una foto de él dando las gracias al público.

La baja del delantero es una mala noticia para el club alemán, actualmente segundo de Bundesliga a solo un punto del Bayern.

Con nueve goles esta temporada, comparte el liderato de la clasificación de goleadores del campeonato alemán con su homólogo del Bayern, Robert Lewandowski.

Su baja constituye un rompecabezas para su entrenador, al que le falta una alternativa real en este puesto: él solo representa casi un tercio de la goles marcados por el Borussia Dortmund en Bundesliga esta temporada. Es también el líder de asistencias del club, con cuatro pases decisivos.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 22, 2021