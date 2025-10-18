Mallorca logra remontada y gana 3-1 a Sevilla

Los Bermellones se llevaron la victoria por 3 a 1 en el partido de la fecha 9 de la Liga, gracias a los dos goles anotados por Mateo Joseph durante el encuentro de este sábado. La destacada labor de Mateo Joseph fue el elemento clave para que Mallorca celebrara haber salido victorioso en este encuentro al marcar dos goles de jugada (27′ y 32′ 2T). En tanto que Vedat Muriqi hizo su contribución al marcador, en el minuto 21 del segundo tiempo, con un remate. Sevilla sólo encontró la red contraria con la anotación de jugada de Ruben Vargas, en el minuto 15 de la primera etapa.

El desempeño Mateo Joseph lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mallorca mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Ruben Vargas fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Sevilla mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.

El estratega de Sevilla, Matías Almeyda, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcão y Gabriel Suazo en la línea defensiva; Djibril Sow, Lucien Agoumé y Batista Mendy en el medio; y Isaac Romero, Ruben Vargas y Juanlu Sánchez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jagoba Arrasate salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Leo Román bajo los tres palos; Mateu Morey, Antonio Raíllo, Martin Valjent y Pablo Maffeo en defensa; Samu Costa, Manu Morlanes, Jan Virgili, Sergi Darder y Javier Llabrés en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi en la delantera.

Víctor García Verdura fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En la siguiente jornada los Sevillistas se enfrentará de visitante ante Real Sociedad y los Bermellones disputarán el juego de local frente a Levante.

Con este resultado, el anfitrión acumula 13 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el décimo sexto lugar.

Cambios en Sevilla

3′ 1T – Salió César Azpilicueta por Ramón Martínez

70′ 2T – Salieron Juanlu Sánchez por Adnan Januzaj, Djibril Sow por Alexis Sánchez y Isaac Romero por Akor Adams

87′ 2T – Salió Ruben Vargas por Chidera Ejuke

Amonestados en Sevilla:

13′ 2T Gabriel Suazo (Conducta antideportiva) y 39′ 2T José Ángel Carmona (Conducta antideportiva)

Cambios en Mallorca

61′ 2T – Salieron Javier Llabrés por Mateo Joseph y Mateu Morey por Johan Mojica

79′ 2T – Salieron Sergi Darder por Pablo Torre y Manu Morlanes por Omar Mascarell

89′ 2T – Salió Vedat Muriqi por Abdón Prats

Amonestado en Mallorca: