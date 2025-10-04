Mallorca no pudo con Athletic Bilbao y cayó por 2-1

Los Leones cosecharon un triunfo frente a los Bermellones, sumando tres puntos en el encuentro disputado de la fecha 8 de la Liga. Athletic Bilbao dominó el juego para convertir su primer gol con Iñaki Williams mediante un penal en el minuto 8 del primer tiempo. Sin embargo, Samu Costa logró igualar el marcador al minuto 31 de la segunda etapa con una ejecución después de una jugada. A pesar del empate, el equipo anfitrión resultó victorioso con la anotación de Alejandro Rego, esta vez de jugada, cuando transcurrían 36′ de la misma mitad.

Una gran jugada de los Leones, a los 36 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Alejandro Rego. Jesús Areso envió un centro, que dominó el volante y pateó para superar a Leonardo Román Riquelme.

El mejor jugador del partido fue Alejandro Rego. El centrocampista de Athletic Bilbao marcó 1 gol e hizo 17 pases claves.

Samu Costa fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mallorca marcó 1 gol y dio 50 pases correctos y robó 2 pelotas.

El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz, Nicolás Serrano, Gorka Guruzeta y Robert Navarro en el medio; y Iñaki Williams en el ataque.

Por su parte, el equipo de Jagoba Arrasate salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Leo Román bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en defensa; Manu Morlanes, Samu Costa, Marc Domenech, Sergi Darder y Pablo Torre en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi en la delantera.

Alejandro Quintero González fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

El próximo partido de los Leones en el campeonato será como visitante ante Elche, mientras que los Bermellones visitarán a Sevilla.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 5 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

52′ 2T – Salió Iñaki Williams por Nico Williams

61′ 2T – Salieron Nicolás Serrano por Alejandro Rego y Gorka Guruzeta por Maroan Sannadi

80′ 2T – Salió Robert Navarro por Urko Izeta

81′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Iñigo Lekue

Amonestados en Athletic Bilbao:

35′ 1T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva), 3′ 2T Aymeric Laporte (Insultar o desaprobar al árbitro), 44′ 2T Jesús Areso (Conducta antideportiva), 48′ 2T Dani Vivian (Conducta antideportiva) y 49′ 2T Mikel Jauregizar (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Mallorca

65′ 2T – Salieron Pablo Torre por Mateo Joseph y Marc Domenech por Javier Llabrés

82′ 2T – Salió Manu Morlanes por Antonio Sánchez

87′ 2T – Salieron Johan Mojica por Toni Lato y Pablo Maffeo por Mateu Morey

Amonestados en Mallorca:

46′ 1T Sergi Darder (Conducta antideportiva), 22′ 2T Jagoba Arrasate (Insultar o desaprobar al árbitro), 29′ 2T Vedat Muriqi (Insultar o desaprobar al árbitro), 43′ 2T Antonio Raíllo (Insultar o desaprobar al árbitro), 46′ 2T Antonio Sánchez (Conducta antideportiva) y 49′ 2T Leo Román (Conducta antideportiva)

Expulsado en Mallorca: