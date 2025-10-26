Mallorca no pudo en casa ante Levante y empataron 1-1

Los Bermellones y los Granotes empataron 1-1 en su duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga.

El marcador se abrió para Levante con un gol de Etta Eyong en el minuto 21 de la primera mitad. Fue Pablo Maffeo quien igualó para Mallorca en el minuto 33 de la segunda mitad.

En el minuto 33 de la segunda etapa, Pablo Maffeo levantó el ánimo de los Bermellones y se llevó todos los aplausos. El defensor anotó en la red del arquero rival un golazo justo al ángulo derecho, tras recibir una asistencia desde afuera del área de Pablo Maffeo. ¡Perfecta definición!

El empate se dio luego de un encuentro en el que Mallorca fue muy superior en cuánto a remates, dejando una estadística de 12 balones que terminaron en la portería y que acabaron 10 por fuera.

El desempeño Pablo Maffeo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Mallorca fue importante por convertir 1 gol.

Etta Eyong también jugó un buen partido. El volante de Levante metió 1 gol, efectuó 12 pases correctos, recuperó 5 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de Mallorca, Jagoba Arrasate, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Leo Román en el arco; Pablo Maffeo, Antonio Raíllo, Martin Valjent y Johan Mojica en la línea defensiva; Manu Morlanes, Samu Costa, Sergi Darder, Jan Virgili y Mateo Joseph en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Julián Calero salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Unai Elgezabal y Manu Sánchez en defensa; Unai Vencedor, Pablo Martínez, Kervin Arriaga, Víctor García y Etta Eyong en la mitad de cancha; y Goduine Koyalipou en la delantera.

Miguel Ortiz Arias fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mallorca Son Moix.

En la siguiente jornada los Bermellones se enfrentará de visitante ante Betis y los Granotes disputarán el juego de local frente a Celta.

Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo quinto puesto. Por su parte, la visita suma 9 unidades y se ubica en el décimo cuarto lugar.

Cambios en Mallorca

60′ 2T – Salió Sergi Darder por Pablo Torre

81′ 2T – Salió Vedat Muriqi por Antonio Sánchez

82′ 2T – Salió Jan Virgili por Marc Domenech

Amonestados en Mallorca:

46′ 1T Samu Costa (Conducta antideportiva) y 16′ 2T Martin Valjent (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

57′ 2T – Salió Goduine Koyalipou por Roger Brugué

72′ 2T – Salieron Jeremy Toljan por Adrián de la Fuente, Víctor García por Carlos Álvarez y Samu Costa por Javier Llabrés

87′ 2T – Salieron Pablo Martínez por Jon Olasagasti y Unai Vencedor por José Luis Morales

Amonestados en Levante: