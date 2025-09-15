Mallorca pierde 2-3 con Espanyol pese al doblete de Vedat Muriqi

En la fecha 4 de la Liga, el delantero de los Bermellones Vedat Muriqi anotó por duplicado, pero su equipo no pudo contra los Espanyolistas y perdió 3-2. Fue un choque de titanes, con un ritmo frenético y un tanteador que llegó a mantenerse igualado en 2 hasta que, en un emocionante final, los de José González Álvarez lograron inclinar la balanza a su favor. Los tantos de Pere Milla (19′ 1T), Roberto Fernández (33′ 1T) y Kike García (35′ 2T, de penal) resultaron decisivos frente a las anotaciones de Vedat Muriqi (44′ 1T, de penal y 19′ 2T).Pere Milla se ganó los aplausos con su brillante definición a los 19 minutos del primer tiempo. Después de recibir una asistencia de Carlos Romero, el volante la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

En el minuto 68 del segundo tiempo, Espanyol tuvo la chance de ponerse por encima del marcador con un disparo de Leandro Cabrera que se estrelló en el palo.

La puntería no acompañó a Mallorca, que, sin embargo, fue superior en cuanto a remates al arco rival. De los 23 tiros que intentó, 14 fueron a los tres palos y 7 terminaron fuera.

Vedat Muriqi tuvo una gran actuación. El atacante de Mallorca brilló al convertir 2 goles, patear 13 veces y dar 19 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Sergi Darder. El volante de Mallorca realizó 95 pases correctos, robó 4 balones y se animó a patear 3 veces.

El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Pol Lozano, Urko Gonzalez, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado en el medio; y Roberto Fernández en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Jagoba Arrasate salió con una disposición táctica 5-3-2 con Leo Román bajo los tres palos; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla y Johan Mojica en defensa; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en la mitad de cancha; y Mateo Joseph y Vedat Muriqi en la delantera.

Alejandro Hernández Hernández fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de visitante a Real Madrid, mientras que los Bermellones jugarán de local frente a Atlético de Madrid.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 10 puntos, mientras que la visita, con 1, queda en el décimo noveno lugar.

Cambios en Espanyol

57′ 2T – Salió Pol Lozano por Charles Pickel

71′ 2T – Salieron Javi Puado por Rubén Sánchez y Roberto Fernández por Kike García

84′ 2T – Salieron Omar el Hilali por Ramón Terrats y Tyrhys Dolan por Miguel Rubio

Amonestados en Espanyol:

42′ 1T Pol Lozano (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Kike García (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Espanyol:

47′ 1T Pere Milla (Roja directa)

Cambios en Mallorca

45′ 2T – Salieron Mateu Morey por Pablo Maffeo y Marash Kumbulla por Jan Virgili

63′ 2T – Salió Mateo Joseph por Abdón Prats

70′ 2T – Salió Pablo Torre por Samu Costa

81′ 2T – Salió Manu Morlanes por Marc Domenech

Amonestado en Mallorca: