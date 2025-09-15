Mallorca pierde 2-3 con Espanyol pese al doblete de Vedat Muriqi

En el minuto 68 del segundo tiempo, Espanyol tuvo la chance de ponerse por encima del marcador con un disparo de Leandro Cabrera que se estrelló en el palo.
La puntería no acompañó a Mallorca, que, sin embargo, fue superior en cuanto a remates al arco rival. De los 23 tiros que intentó, 14 fueron a los tres palos y 7 terminaron fuera.
Vedat Muriqi tuvo una gran actuación. El atacante de Mallorca brilló al convertir 2 goles, patear 13 veces y dar 19 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Sergi Darder. El volante de Mallorca realizó 95 pases correctos, robó 4 balones y se animó a patear 3 veces.
El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Pol Lozano, Urko Gonzalez, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado en el medio; y Roberto Fernández en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Jagoba Arrasate salió con una disposición táctica 5-3-2 con Leo Román bajo los tres palos; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla y Johan Mojica en defensa; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en la mitad de cancha; y Mateo Joseph y Vedat Muriqi en la delantera.
Alejandro Hernández Hernández fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de visitante a Real Madrid, mientras que los Bermellones jugarán de local frente a Atlético de Madrid.
De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 10 puntos, mientras que la visita, con 1, queda en el décimo noveno lugar.
Cambios en Espanyol
- 57′ 2T – Salió Pol Lozano por Charles Pickel
- 71′ 2T – Salieron Javi Puado por Rubén Sánchez y Roberto Fernández por Kike García
- 84′ 2T – Salieron Omar el Hilali por Ramón Terrats y Tyrhys Dolan por Miguel Rubio
Amonestados en Espanyol:
- 42′ 1T Pol Lozano (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Kike García (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Expulsado en Espanyol:
- 47′ 1T Pere Milla (Roja directa)
Cambios en Mallorca
- 45′ 2T – Salieron Mateu Morey por Pablo Maffeo y Marash Kumbulla por Jan Virgili
- 63′ 2T – Salió Mateo Joseph por Abdón Prats
- 70′ 2T – Salió Pablo Torre por Samu Costa
- 81′ 2T – Salió Manu Morlanes por Marc Domenech
Amonestado en Mallorca:
- 46′ 1T Mateu Morey (Sujetar al rival para impedirle avanzar)