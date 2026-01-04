Mallorca se quedó con las manos vacías ante Girona y perdió por 2 a 1 tras un gol agónico

En la fecha 18 de la Liga, Girona derrotó 1-2 a los Bermellones, en el partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga. El gol inicial llegó al minuto 24 del primer tiempo cuando Viktor Tsygankov disparó para marcar el 1-0. Tiempo después, Vladyslav Vanat pudo alargar la diferencia con una anotación de penal en el minuto 17 de la segunda mitad. El descuento para Mallorca fue obra de Vedat Muriqi (45′ de la misma etapa) después de un remate desde los doce pasos. No obstante, el tiempo disponible no fue suficiente.

Viktor Tsygankov se ganó los aplausos con su brillante definición a los 24 minutos del primer tiempo. El volante rompió el arco rival con un golazo sobre el palo izquierdo, después de recibir una asistencia de Vitor Reis.

Axel Witsel estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 55 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

El desempeño Vitor Reis lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Girona fue importante al quitar 2 balones y sacar 6 pelotas fuera del área de peligro.

También tuvo buen desempeño Iván Martín. El volante de Girona realizó 55 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

El DT de Mallorca, Jagoba Arrasate, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Leo Román en el arco; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Manu Morlanes, Samu Costa, Takuma Asano, Sergi Darder y Jan Virgili en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Miguel Sánchez Muñoz salió con una disposición táctica 4-5-1 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Viktor Tsygankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Iván Martín y Bryan Gil en la mitad de cancha; y Vladyslav Vanat en la delantera.

Javier Alberola Rojas fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mallorca Son Moix.

En la próxima fecha, los Bermellones visitarán a Rayo Vallecano y Girona jugará de local frente a Osasuna.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 18, queda en el décimo sexto lugar.

Cambios en Mallorca

45′ 2T – Salió Manu Morlanes por Omar Mascarell

63′ 2T – Salieron Takuma Asano por Mateo Joseph, Sergi Darder por Pablo Torre y Samu Costa por Antonio Sánchez

88′ 2T – Salió Pablo Maffeo por Javier Llabrés

Amonestados en Mallorca:

36′ 1T Samu Costa (Conducta antideportiva) y 12′ 2T Sergi Darder (Conducta antideportiva)

Cambios en Girona

69′ 2T – Salió Thomas Lemar por Alejandro Francés

74′ 2T – Salió Bryan Gil por Joel Roca

Amonestado en Girona: