Mallorca sufre una derrota 2-1 contra Villarreal

En el minuto 7 de la primera etapa, Samu Costa levantó el ánimo de los Bermellones y se llevó todos los aplausos. Pablo Torre manejó la pelota con un centro y volante definió con un fuerte remate desde el área grande.
El desempeño Tani Oluwaseyi lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Villarreal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 3 pases correctos.
Gerard Moreno fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Villarreal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.
El estratega de Villarreal, Marcelino García Toral, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Thomas Partey y Alberto Moleiro en el medio; y Gerard Moreno y Ayoze Pérez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Jagoba Arrasate salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Lucas Bergström bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en defensa; Omar Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez, Pablo Torre y Jan Virgili en la mitad de cancha; y Mateo Joseph en la delantera.
José Guzmán Mansilla fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.
En la siguiente jornada el Submarino amarillo se enfrentará de visitante ante Real Sociedad y los Bermellones disputarán el juego de local frente a Osasuna.
Con este resultado, el anfitrión acumula 29 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 12 unidades y se ubica en el décimo sexto lugar.
Cambios en Villarreal
- 62′ 2T – Salieron Gerard Moreno por Georges Mikautadze, Ayoze Pérez por Tani Oluwaseyi y Thomas Partey por Pape Gueye
- 73′ 2T – Salieron Alberto Moleiro por Manor Solomon y Jan Virgili por Vedat Muriqi
- 79′ 2T – Salió Rafa Marín por Tajon Buchanan
Amonestados en Villarreal:
- 40′ 1T Marcelino (Insultar o desaprobar al árbitro), 43′ 2T Luiz Júnior (Demorar el juego) y 51′ 2T Tajon Buchanan (Conducta antideportiva)
Cambios en Mallorca
- 68′ 2T – Salió Pablo Torre por Sergi Darder
- 85′ 2T – Salieron Antonio Sánchez por Takuma Asano, Mateo Joseph por Manu Morlanes y Omar Mascarell por Javier Llabrés
Amonestados en Mallorca:
- 21′ 2T Lucas Bergström (Demorar el juego) y 29′ 2T Johan Mojica (Insultar o desaprobar al árbitro)