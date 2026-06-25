“¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador”: Noboa decreta feriado nacional por la victoria ante Alemania

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario publicó el 25 de junio: “Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador”.

Minutos después, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 431, que dispone la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio nacional para el sector público y privado el viernes 26 de junio. La medida no es recuperable, según establece el documento. Las instituciones educativas también suspenden actividades ese día.

El decreto indica que se mantendrán operativos los servicios esenciales, como salud, agua potable, energía eléctrica, bomberos, transporte público y sistema bancario.

La decisión fue comunicada mientras el presidente se encontraba en Estados Unidos, donde Ecuador disputó su tercer partido de la fase de grupos.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.



¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Reacciones

La medida generó diversas reacciones en redes sociales y entre la ciudadanía.

Varios usuarios celebraron la decisión como un reconocimiento al logro deportivo y una oportunidad para que la población disfrute del triunfo histórico. Mensajes de apoyo al presidente y felicitaciones a la selección circularon ampliamente en plataformas digitales.

Sin embargo, otras voces cuestionaron la pertinencia del feriado. Algunos usuarios calificaron la medida como “inoportuna” o “populista”, en medio de un contexto de dificultades económicas y demandas sociales pendientes, como el abastecimiento de medicinas o el precio de los combustibles.

Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos oficiales de alto perfil de la oposición ni de gremios empresariales, aunque en redes sociales el debate se ha mantenido entre quienes respaldan el gesto hacia el fútbol nacional y quienes lo critican por su impacto en la productividad.

El feriado se suma a las celebraciones registradas en varias ciudades del país tras el triunfo ecuatoriano, que aseguró el pase de La Tri a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.