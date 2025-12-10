Manchester City logra remontada y gana 2-1 a Real Madrid

Por la fecha 6 de la Champions, los Citizens se quedaron este miércoles con el triunfo por 1-2 ante los Merengues. Pasados 27′ del primer tiempo, Real Madrid demostró su dominio del juego y se colocó por delante después de una jugada de Rodrygo. Con el marcador en contra, Manchester City demostró su carácter y consumó una remontada espectacular con un gol de jugada y otro de penal de Nico O´Reilly (34′ de la primera mitad) y de Erling Haaland (42′ de la misma etapa), sellando con éxito un resultado final de 2 a 1.

Un remate de Endrick terminó en el palo a los 84 minutos del segundo tiempo y Real Madrid perdió su chance de empatar.

El desempeño Erling Haaland lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Manchester City mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 3 pases correctos.

Nico O´Reilly dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Manchester City fue importante por convertir 1 gol y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham en el medio; y Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Júnior en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Josep Guardiola salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en defensa; Bernardo Silva, Nicolás Gonzalez, Phil Foden, Rayan Cherki y Jeremy Doku en la mitad de cancha; y Erling Haaland en la delantera.

Clément Turpin fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

En la siguiente jornada los Merengues se enfrentará de local ante Mónaco y los Citizens disputarán el juego de visitante frente a FK Bodo/Glimt.

Cambios en Real Madrid

57′ 2T – Salió Gonzalo García por Arda Güler

66′ 2T – Salió Dani Ceballos por Brahim Díaz

78′ 2T – Salió Raúl Asencio por Endrick

Amonestados en Real Madrid:

42′ 1T Antonio Rüdiger (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 41′ 2T Rodrygo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42′ 2T Álvaro Carreras (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Manchester City

69′ 2T – Salió Phil Foden por Tijjani Reijnders

70′ 2T – Salieron Erling Haaland por Omar Marmoush y Rayan Cherki por Savinho

87′ 2T – Salió Jeremy Doku por Nathan Aké

Amonestados en Manchester City: