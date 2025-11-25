Manchester City sucumbe ante Bayer Leverkusen y pierde por 2 a 0

En el Etihad Stadium, los Citizens sufrieron una dolorosa caída con B. Leverkusen al ser derrotados por 2 a 0 en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions. El volante Alejandro Grimaldo allanó el camino hacia la victoria para Bayer Leverkusen en el minuto 22 del primer tiempo. Patrik Schick aseguró el otro gol al minuto 8 de la segunda mitad.

Aunque tuvo más disparos (20), Manchester City no logró llevarse la victoria y cayó ante Bayer Leverkusen. Según las estadísticas, 15 disparos fueron al arco y 5 afuera.

El desempeño Alejandro Grimaldo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayer Leverkusen metió 1 gol, efectuó 38 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Ibrahim Maza también jugó un buen partido. El volante de Bayer Leverkusen efectuó 45 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Man. City, Josep Guardiola, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con James Trafford en el arco; Abdukodir khusanov, John Stones, Nathan Aké y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Tijjani Reijnders, Nicolás Gonzalez y Rico Lewis en el medio; y Oscar Bobb, Omar Marmoush y Savinho en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Kasper Hjulmand salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Mark Flekken bajo los tres palos; Jarell Quansah, Loic Bade y Jeanuel Belocian en defensa; Ernest Poku, Aleix García, Ibrahim Maza y Alejandro Grimaldo en la mitad de cancha; y Malik Tillman, Patrik Schick y Christian Kofane en la delantera.

João da Silva Pinheiro fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Etihad Stadium.

En la siguiente jornada los Citizens se enfrentará de visitante ante Real Madrid y B. Leverkusen disputará el juego de local frente a Newcastle United.

Cambios en Manchester City

45′ 2T – Salieron Rico Lewis por Phil Foden, Oscar Bobb por Jeremy Doku y Rayan Ait Nouri por Nico O´Reilly

64′ 2T – Salieron Omar Marmoush por Erling Haaland y Abdukodir khusanov por Rayan Cherki

Cambios en Bayer Leverkusen

82′ 2T – Salió Christian Kofane por Nathan Tella

Amonestados en Bayer Leverkusen: