Manchester City vs Arsenal: ¿Cuándo es el duelo por el liderato de la Premier League?

La Premier League 2024-2025 apenas se encuentra en la quinta fecha y ya le otorgará a los fanaticos del futbol inglés uno de los mejores partidos de la temporada, ya que podrá definir el futuro de la competición.

El líder invicto, el Manchester City, se encuentra en la cima de la tabla general con 12 puntos tras cuatro partidos, anotando once goles y recibiendo tan solo tres, demostrando el poderío del tetracampeón británico.

En la siguiente jornada recibirá la visita del segundo lugar, el Arsenal, que aún no conoce la derrota en el campeonato pero que recientemente empató contra el Brighton, dejando ir a los 'citizens'.

El entrenador de los "Gunners", el español Mikel Arteta, enfrentará a su mentor, el catalán Pep Guardiola, que lleva un registro de 13 victorias, 2 empates y una derrota contra el Arsenal desde 2016.

El Estadio Etihad albergará uno de los mejores encuentros del futbol europeo el próximo domingo 22 de septiembre a las 9.30 horas de Guatemala, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League, y se transmitirá a través de la plataforma de streaming Max.

La escuadra de Londres tiene la capacidad de destronar al líder celeste si consigue una victoria como visitante, sin embargo, un empate o una derrota no serán suficientes para alcanzar al cuadro de Manchester.

Ambos equipos vienen de empatar en la primera jornada de la Champions League, por lo que necesitan afinar el funcionamiento del plantel para poder acoplarse a la exigencia que requiere disputar más de una competición.

Los artilleros empataron 0-0 en su visita al Atalanta italiano, al igual que el conjunto comandado por el noruego Erling Haaland, quien no fue capaz de quebrar el empate a ceros contra el Inter de Milán.

Mikel Arteta is @Arsenal through and through!



Even as an assistant coach at @ManCity, he didn't like celebrating goals against the Gunners 🙅 pic.twitter.com/qDzjZBOyPz