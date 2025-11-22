Manchester City vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Deportes

Manchester City vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Manchester City y Bayer Leverkusen se enfrentan en el Etihad Stadium. El duelo se jugará el martes 25 de noviembre desde las 14:00 horas.

|

El juego entre Manchester City y Bayer Leverkusen se disputará el próximo martes 25 de noviembre por la fecha 5 de la Champions, a partir de las 14:00 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Bayer Leverkusen

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City ganó por 4-1 el juego pasado ante Borussia Dortmund. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Bayer Leverkusen derrotó 1-0 a Benfica. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 10 en su arco.

Horario Manchester City y Bayer Leverkusen, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS