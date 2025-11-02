Manchester City vs Borussia Dortmund: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Borussia Dortmund y Manchester City se enfrentarán en el Etihad Stadium el próximo miércoles 5 de noviembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Champions.

Así llegan Manchester City y Borussia Dortmund

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City venció por 2-0 a Villarreal. Después de empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund viene de un triunfo 4 a 2 frente a FC Copenhague. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 1 empate. Sumó un total de 12 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA – Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 0.

Próximos partidos de Manchester City en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs FK Bodo/Glimt: 20 de enero – 11:45 horas

Fecha 8: vs Galatasaray: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Borussia Dortmund en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 5: vs Villarreal: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs FK Bodo/Glimt: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Tottenham: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Inter: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Manchester City y Borussia Dortmund, según país