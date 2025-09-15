Manchester City vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Manchester City vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Toda la previa del duelo entre Manchester City y Napoli. El partido se jugará en el Etihad Stadium el jueves 18 de septiembre a las 13:00 horas.

El duelo entre Manchester City y Napoli correspondiente a la fecha 1 se disputará en el Etihad Stadium desde las 13:00 horas, el jueves 18 de septiembre.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League – 2017-2018, y terminó con un marcador 2-4 a favor de Manchester City.

Próximos partidos de Manchester City en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Mónaco: 1 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Villarreal: 21 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre – 14:00 horas
Próximos partidos de Napoli en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Sporting Lisboa: 1 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs PSV: 21 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Eintracht Frankfurt: 4 de noviembre – 11:45 horas
  • Fecha 5: vs Qarabag: 25 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Benfica: 10 de diciembre – 14:00 horas
Horario Manchester City y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

