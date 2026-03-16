Manchester City vs. Real Madrid: Día, hora y dónde ver el encuentro de vuelta de los octavos de Champions

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Manchester City vs. Real Madrid: Día, hora y dónde ver el encuentro de vuelta de los octavos de Champions

Manchester City y Real Madrid se juegan este martes en el Etihad Stadium el pase a los cuartos de final de la Champions League en un duelo de alto voltaje donde los ingleses buscarán una remontada histórica ante un conjunto merengue que llega con ventaja de tres goles.

Herberth Marroquín

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MADRID, 11/03/2026.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (d), golpea el balón ante el defensa portugués del Manchester City, Rubén Dias, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Kiko Huesca.

Manchester City recibe este martes al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. (Foto Prensa Libre: EFE).

Manchester City recibe este martes al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, en Manchester, y definirá al equipo que continuará en la competencia más importante de Europa, con el sueño intacto de llegar a Budapest, sede de la gran final de la Copa de Europa.

El conjunto merengue, dirigido por el español Álvaro Arbeloa, llega con una ventaja de tres goles tras la victoria conseguida en el partido de ida, en el estadio Santiago Bernabéu.

En aquel compromiso, el cuadro madrileño firmó una actuación sobresaliente, con el uruguayo Federico Valverde como gran figura, luego de anotar un triplete en una noche histórica de la Champions League.

Para este encuentro, el Manchester City, bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, llega presionado y obligado a buscar la remontada. Aunque, en el papel, la eliminatoria luce complicada, el conjunto inglés confía en el apoyo de su afición para intentar la hazaña y darle la vuelta al marcador.

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El duelo promete ser intenso en lo que ya es considerado el nuevo clásico europeo, con dos equipos que buscarán imponer condiciones desde el primer minuto. Mientras el Real Madrid intentará manejar el resultado y jugar con la ventaja, el City saldrá con todo en busca de los goles que lo mantengan con vida en el torneo.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL ENCUENTRO

Partido: Manchester City vs. Real Madrid
Fecha: martes 17 de marzo
Estadio: Etihad Stadium
Hora: 14 horas en Guatemala
Transmisión: ESPN y Star Plus

ESCRITO POR:

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