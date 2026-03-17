Manchester City vs. Real Madrid: Sigue en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions

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Manchester City vs. Real Madrid: Sigue en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions

Manchester City y Real Madrid se enfrentan este martes en el Etihad Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Herberth Marroquín

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MANCHESTER (United Kingdom), 16/03/2026.- Players of Real Madrid attend a training session in Manchester, Britain, 16 March 2026. Real Madrid will face Manchester City in their UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match on 17 March. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Manchester City recibe esta noche al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este martes 17 de marzo, el Manchester City recibe al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, en Manchester, donde el conjunto dirigido por Pep Guardiola buscará darle la vuelta a la eliminatoria y mantenerse con vida en el torneo más importante del fútbol europeo.

Por su parte, el Real Madrid, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, llega con una ventaja importante tras lo conseguido en el partido de ida, en el que se impuso por tres goles a cero, gracias a un triplete del uruguayo Federico Valverde. El cuadro merengue intentará administrar la diferencia y sellar su clasificación a los cuartos de final de su torneo fetiche.

Se espera un partido de pronóstico reservado, con dos equipos de alto nivel, acostumbrados a este tipo de escenarios y obligados a buscar el gol para seguir con vida en la competición. El encuentro está programado para disputarse a las 14 horas.

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