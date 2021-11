Manchester United destituye a Solskjaer en busca de enderezar el rumbo

Un golpe a la línea de flotación del club que puso de manifiesto la falta de una idea de juego definida luego de dos temporadas y media de Solskjaer al frente del equipo.

La humillante derrota (4-1) el sábado en casa del Watford, 17º antes del partido, fue la gota que colmó el vaso.

El noruego deja al equipo en séptima posición en la Premier, a doce puntos del líder Chelsea.

Zinedine Zidane, que conquistó tres Champions League con el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo y Varane en sus filas, es el favorito para suceder a Solskjaer en las casas de apuestas. También suenan los nombres del técnico del Leicester Brendan Rodgers y del entrenador del Ajax Erik ten Hag.

– Sin juego… y sin títulos –

Llegado para suceder a José Mourinho, quien dejó un club desmotivado y sin unidad, Solskjaer logró mejorar los resultados, alcanzando la final de la Europa League y logrando el subcampeonato en la Premier la temporada pasada.

Solskjaer comenzó con 14 partidos sin conocer la derrota, lo que convenció a la dirección del club para confirmarlo en el puesto, aunque el equipo bajó el nivel en la parte final del curso para finalizar en sexto puesto, la misma posición que ocupaba a su llegada.

Su carácter amable contrastaba también con los hombres de fuerte personalidad asociados a la historia del United, como Sir Alex Ferguson, Louis van Gaal, Mourinho en el banquillo, o Eric Cantona y Roy Keane en el terreno de juego.

Pero no es menos cierto que cuando fichó como jugador también logró disipar las dudas, no en vano fue él el autor del decisivo gol en la final de la Champions de 1999 en el Camp Nou ante el Bayern de Múnich (2-1).

Solskjaer pacificó el club, devolvió la confianza al grupo pero falló en lo que más se pide a un técnico a esos niveles: los títulos.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

– Cualidades humanas indiscutibles –

El técnico noruego puede presumir de los 19 partidos consecutivos sin derrota entre marzo y julio de 2020, que permitieron al United subir al podio (3º), y de los 14 invicto en la Premier la temporada pasada para acabar detrás del campeón City.

Gracias a sus cualidades humanas unánimemente reconocidas, gestionó mejor que nadie en el United al imprevisible Paul Pogba y protegió a jóvenes canteranos como Scott McTominay, Marcus Rashford o Mason Greenwood.

Club legend ♥️ pic.twitter.com/Dhef4U0T2A — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 21, 2021

Con Harry Maguire, Aaron Wan Bissaka, Donny van de Beek, Jadon Sancho, Raphaël Varane, y, por supuesto, Cristiano Ronaldo, el club no tembló a la hora de invertir y poner a disposición del técnico un plantel de lujo para poder competir con Chelsea, City o Liverpool en todos los frentes.

Pero los títulos no llegaron, e incluso la clasificación a la próxima Champions se antoja complicada.

You always gave everything and everyone knows you are a legend at @ManUtd 🔴 pic.twitter.com/lXtb5MR7bc — David de Gea (@D_DeGea) November 21, 2021

Solskjaer había sobrevivido en el cargo las últimas semanas en parte por la ausencia de un reemplazo sólido.

Pero su crédito se agotó con los últimos partidos apáticos de su equipo, que parecía haber bajado los brazos resignado, por lo que la dirección decidió dar un golpe de timón.