Mandzukic desafía a la “maldición” del 9 del AC Milan

El español Fernando Torres, los brasileños Alexandre Pato y Luiz Adriano, el argentino Gonzalo Higuaín, el portugués André Silva, el polaco Krzysztof Piatek o el ítalo peruano Gianluca Lapadula son algunos de los delanteros que vistieron la camiseta dejada libre por Pippo Inzaghi y que no lograron triunfar en el conjunto milanista.

Todo empezó en el curso 2012-2013, el primero tras la retirada de Inzaghi, doble campeón de Europa y doble campeón de Italia como “rossonero”, cuando el Milan, que entraría en una profunda crisis económica y de resultados, entregó la “9” a Pato.

El brasileño, que ya jugaba en Milán desde 2008 y que empezó su etapa con el dorsal número 7, vivió seis meses lastrados por las lesiones y solo pudo jugar siete partidos, marcando dos goles. Al final de ese curso, dejaría Italia para firmar con el Corinthians.

Tras la salida de Pato, el Milan apostó por Alessandro Matri, que venía de conquistar dos títulos ligueros con el Juventus. El italiano heredó la número 9, pero solo pudo marcar un gol en 18 partidos, acabando su breve etapa “rossonera” en la sesión de mercado invernal.

Ni siquiera el “Niño” Fernando Torres, un campeón de todo con la selección española, logró revertir la maldición del post Inzaghi. El madrileño llegó a Milán en el verano de 2014 y debutó con un auténtico golazo de cabeza en una visita al Empoli.

Sin embargo, esa diana fue la única de su etapa milanesa, terminada en enero de 2015, cuando decidió regresar a su casa: el Atlético Madrid.

No le fue mucho mejor a Mattia Destro, fichado para sustituir a Torres tras marcar 29 goles en tres años con el Roma. El italiano solo anotó tres dianas en quince partidos y se iría del Milan seis meses más tarde para incorporarse al Bolonia.

Luiz Adriano, con seis goles en 36 partidos, André Silva, con diez dianas en cuarenta partidos, pero solo dos en 24 encuentros de Serie A, o Piatek, con cinco tantos en veinte encuentros, se suman a la lista de “víctimas”.

