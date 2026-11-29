El guardameta alemán Manuel Neuer aseguró este domingo que lo más probable es que su carrera como futbolista profesional termine al final de esta temporada. El portero del Bayern Múnich hizo la declaración durante un encuentro con un club de seguidores del equipo bávaro.

"No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano", dijo Neuer, de 40 años. El arquero agregó que, por eso, espera disfrutar al máximo el tiempo que le queda como jugador.

Neuer ha sufrido varias lesiones en lo que va de la temporada, lo que ha obligado al Bayern a recurrir con más frecuencia a su suplente, el joven Jonas Urbig. El segundo portero ha cobrado una importancia mayor para el equipo bávaro, que ha encontrado en él una alternativa confiable bajo los tres palos mientras el capitán se recupera..

El elogio a Urbig

El portero elogió el rendimiento de su compañero y se mostró convencido de que el Bayern tiene resuelto el puesto de arquero para la próxima década. Urbig ha tenido más protagonismo en el equipo por las ausencias de Neuer.

Un palmarés histórico

Neuer fue campeón del mundo con Alemania en 2014 y ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2013 y 2020. Además, tiene 13 títulos de Bundesliga, todos con el club bávaro, y ocho Copas de Alemania, una con el Schalke y siete con el Bayern.

En 2009 fue el portero titular de la selección alemana sub-21 que se coronó campeona de Europa, y en 2010 fue el arquero titular en el Mundial de Sudáfrica. Tras el Mundial de 2014 y el retiro internacional de Philipp Lahm, se convirtió también en el capitán de la selección alemana.