Marcelo Andrés Saraiva aterriza en Europa y firma para el Nottingham Forest

A sus 18 años el mediocampista guatemalteco, Marcelo Andrés Saraiva Valencia, llega al fútbol inglés procedente del Sport Club Internacional brasileño.

El chapín ha firmado contrato con el Nottingham Forest de Inglaterra hasta el 2022. El nacional participará por ahora en el equipo sub 23.

El Nottingham Forest participa en la segunda división, la Football League Championship de Inglaterra.

“Estamos encantados de anunciar el fichaje del internacional guatemalteco Marcelo Saraiva procedente del Sport Club Internacional brasileño. El centrocampista de 18 años se incorpora a la selección sub 23 y ha firmado un contrato hasta junio de 2022”, publicaron en Twitter.

El mediocampista es hijo del exfutbolista brasileño Marcelo Henrique Saraiva, que militó en Comunicaciones en la Liga Nacional de Guatemala y la guatemalteca Lourdes Valencia.

Welcome, Marcelo! ✍️#NFFC are delighted to announce the signing of Guatemalan international Marcelo Saraiva from Brazilian side Sport Club Internacional.

The 18-year-old midfielder joins up with the Under 23s squad and has signed a deal until June 2022. pic.twitter.com/wswUvDsOvy

— NFFC Academy (@NFFCAcademy) January 7, 2021