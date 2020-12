Marivaldo, el brasileño que por falta de recursos económicos, recorrió 64 kilómetros para ver a su equipo, gana premio de Fifa

Marivaldo Francisco da Silva ganó el premio The Best al mejor aficionado. Foto Prensa Libre: @fifacom_es

La Fifa reconoció como aficionado del año, en los premios The Best 2020, a Marivaldo Francisco da Silva, hincha del Sport Club do Recife.

Marivaldo, premio The Best 2020, no se pierde un solo partido de su equipo, pero el detalle de su reconocimiento se basa en que entre Pombos, la ciudad donde vive, e Ilha do Retiro, donde está el estadio del equipo de sus amores en Brasil hay ni más ni menos que 64 kilómetros y él los recorre a pie. Camina casi doce horas para disfrutar de cada partido de su escuadra.

“Es una cuestión personal. Me gusta y me siento bien. Mucha gente lo confunde con alguna promesa o esas cosas, pero no es así. Lo hago con naturalidad. Salgo de casa por la mañana y llego aquí por la noche”, comentó a la página oficial del Sport Recife, según la reseña que hace la Fifa en su página oficial.

“A veces salgo un día antes del partido para poder vivir al Club: ir a partidos de otras modalidades, respirar el aire de aquí, que es muy bueno. Las personas dicen que estoy loco, pero lo hago por placer y no siento ningún cansancio”, argumenta el mejor aficionado de la Fifa en 2020.

🏆 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗔𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟬 ¡ Felicitaciones, 🇧🇷𝗠𝗮𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗙. 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 ! #𝕋𝕙𝕖𝔹𝕖𝕤𝕥 #FIFAFootballAwards 😍 pic.twitter.com/HW9H14ALbo — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

“Dedico este premio a todas las personas que han contribuido en mis caminatas a la Ilha do Retiro, donde todos me reciben con el mayor placer del mundo”, dijo.