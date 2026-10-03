Más tecnología y menos demoras: los cambios que FIFA e IFAB preparan para el arbitraje

El arbitraje en el fútbol sigue transformándose. La FIFA y la International Football Association Board trabajan en nuevas modificaciones y experimentos que podrían cambiar la manera en que se dirige un partido en los próximos años con la tecnología como principal aliada.

Uno de los principales focos está en evitar que el tiempo se convierta en un recurso táctico. Las nuevas disposiciones incluyen mecanismos para sancionar demoras en los saques y establecen límites para la salida de jugadores sustituidos.

Las llamadas lesiones tácticas también están en la mira. La IFAB analiza que cuando una lesión del portero provoque una interrupción un jugador de su equipo deba abandonar temporalmente el terreno de juego en lo que busca evitar que una interrupción genere una ventaja deportiva para el equipo que detiene el partido.

El VAR y la inteligencia artificial ganan terreno

El VAR continúa ampliando sus posibilidades de intervención. Las reglas para la temporada 2026-27 contemplan nuevas situaciones como acciones relacionadas con una segunda tarjeta amarilla incorrecta y casos de confusión de identidad en lo que representa una ampliación importante del alcance del videoarbitraje.

La IFAB también analiza posibles modificaciones al fuera de juego incluyendo conceptos vinculados al denominado Daylight Offside. A esto se suma el desarrollo del fuera de juego semiautomatizado las reconstrucciones tridimensionales y herramientas de inteligencia artificial que permiten dar a los árbitros información más precisa durante los partidos.

El objetivo sin embargo no es sustituir al árbitro sino dotarlo de mejores herramientas. La tecnología puede determinar posiciones y reconstruir jugadas pero las acciones que requieren interpretación siguen dependiendo de los oficiales del partido en lo que marca el límite entre innovación y esencia del juego.