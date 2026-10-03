Pochettino sin filtros antes del Clásico de Concacaf: “La rivalidad con México me da lo mismo”

Mauricio Pochettino habló sin rodeos antes del Clásico de Concacaf entre México y Estados Unidos. El técnico argentino fue directo al señalar que su motivación es la misma sin importar el rival y restó importancia a la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

"La rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá que contra Chile que contra Perú. Cuando uno es competitivo quiere ganar siempre pero por ti no porque juegues en contra de alguien" afirmó el entrenador dejando claro que no busca motivaciones externas para ningún partido.

Pochettino reconoció que entiende el contexto de la rivalidad pero dejó claro que no modifica su manera de afrontar el encuentro. "Entiendo este folclore del fútbol y hay que alimentarlo porque también es lo bonito de todo esto. Pero para mí la motivación tiene que ser encontrar nuestra mejor versión" señaló.

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😬 El DT de EUA, Mauricio Pochettino, confesó que el partido contra México no es especial. pic.twitter.com/sNMBZDhDDF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

Elogios para Rafa Márquez

El técnico también tuvo palabras para Rafael Márquez. "Rafa fue un grandísimo futbolista y ahora tiene todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador. El conocimiento del juego lo tiene solo le falta el tiempo para mostrar toda su calidad" afirmó Pochettino.

Pochettino llega al partido sin victorias en el Clásico de Concacaf con dos derrotas en sus enfrentamientos previos como técnico de Estados Unidos. El argentino buscará este sábado en Glendale Arizona su primera victoria ante el vecino del sur en lo que promete ser un partido muy disputado.

"Si me traen un tequila de México yo lo acepto" bromeó el técnico en lo que reflejó el cariño que dice tener por México y su gente pese a no haber podido ganarle al Tri en sus dos enfrentamientos anteriores.