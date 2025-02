Mascherano responde al “soy el mejor de la historia” de Cristiano Ronaldo

El actual entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami prefirió no entrar en demasiadas polémicas, pero sí afirmó que no está de acuerdo con lo lo que dijo el portugués que recién cumplió 40 años.

Al entrenador argentino Javier Mascherano, técnico a cargo del Inter Miami, le consultaron su opinión sobre las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo en donde este afirmaba en una entrevista que se consideraba el mejor jugador de todos los tiempos y pese a que respondió que tenía respeto por el portugués, dijo tener "su propio pensamiento" al respecto.

"Son opiniones. Obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Eso es lo que él cree. Y yo también tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más", dijo Mascherano en rueda de prensa en medio de la pretemporada del Inter Miami.

Cristiano Ronaldo aseguró en una entrevista en La Sexta que se consideraba el mejor futbolista de toda la historia, por delante de otros aclamados jugadores como Pelé, Diego Maradona y el propio Lionel Messi.

"Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón", contestó Cristiano cuando fue preguntado sobre este tema.

Para Javier Mascherano, que compartió vestuario con Lionel Messi y en el Barcelona y la selección de Argentina, ese no es el caso, ya que en anteriores ocasiones manifesto su preferencia por el actual capitán del Inter Miami.

Sin embargo, en la conferencia de prensa se limitó a desviar la atención del tema y afirmar que tiene otra opinión, restando importancia a la situación y con deseo de no entrar en polémicas.

En el resto de la charla ante medios de comunicaciones, Mascherano hablo sobre los partidos amistosos del Inter Miami y en especial lamentó una dura falta que le cometieron a su capitán contra el San Miguelito de Panamá.

"La tarjeta no me sorprendió, la patada sí me sorprendió. Más que sorprenderme nos preocupó más que nada, porque era un partido que no había tenido ningún roce. Fue una jugada puntual. Es una lástima porque si hay algo lindo par la gente es poder ver a Leo y que haya una entrada así que pueda terminar lastimándolo es una lástima", aseguró.