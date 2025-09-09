Matías Galarza Fonda le dio la victoria a Paraguay ante Perú

En el duelo entre Perú y Paraguay, válido por la fecha 18 , el equipo visitante logró una apretada victoria por 1 a 0 en el estadio el Coloso de José Díaz. En el minuto 32 del segundo tiempo, Matías Galarza Fonda escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

Matías Galarza Fonda tuvo una gran actuación. El volante de Paraguay anotó 1 gol y realizó 9 pases correctos.

La presencia defensiva Omar Alderete fue notable en el partido. El defensa de Paraguay fue importante por rechazar 3 pelotas peligrosas.

El DT de Perú, Oscar Ibáñez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Pedro Gallese en el arco; Luis Adví­ncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López en la línea defensiva; Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimar Yotún en el medio; y Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Gustavo Alfaro salió con una disposición táctica 4-4-2 con Orlando Gill bajo los tres palos; Víctor Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sández en defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa y Ángel Romero en la mitad de cancha; y Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria en la delantera.

Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 12 puntos, mientras que la visita, con 28, queda en el sexto lugar.

Cambios en Perú

61′ 2T – Salieron Yoshimar Yotún por Jairo Concha y Kenji Cabrera por Kevin Quevedo

79′ 2T – Salió Sergio Peña por Piero Cari

83′ 2T – Salió Renzo Garcés por Erick Noriega

84′ 2T – Salió Luis Adví­ncula por Oliver Sonne

Cambios en Paraguay

45′ 2T – Salieron Ángel Romero por Matías Galarza Fonda y Ronaldo Martínez por Alejandro Romero Gamarra

67′ 2T – Salieron Antonio Sanabria por Gabriel Ávalos y Víctor Velázquez por Juan José Cáceres

73′ 2T – Salió Diego Gómez por Braian Ojeda

Amonestado en Paraguay: