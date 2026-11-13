Mauricio Pochettino deja la selección de Estados Unidos para dirigir al Manchester United

El argentino Mauricio Pochettino, hasta ahora seleccionador de Estados Unidos, será el nuevo entrenador del Manchester United a partir del 18 de noviembre, con un contrato de dos temporadas y media, hasta el 2029, según anunció este viernes el club inglés.

El técnico, nacido en Murphy, provincia de Santa Fe, tenía contrato con la selección estadounidense hasta el 2030, pero decidió regresar a la Premier League para sustituir a Michael Carrick, destituido este jueves después del peor inicio de temporada del Manchester United en 40 años.

En su comunicado oficial, el club destacó que Pochettino es reconocido por su estilo de juego ofensivo y de alta intensidad, su capacidad para construir equipos sólidos y cohesionados, así como por su trayectoria en el desarrollo individual de futbolistas.

"Pochettino ha mantenido un rendimiento constante al más alto nivel futbolístico en diversas ligas", agregó el comunicado sobre el entrenador de 54 años, quien también dirigió al Espanyol de Barcelona.

Pochettino regresa a la Premier League

El argentino volverá a la Premier League para afrontar su cuarta experiencia como entrenador en el futbol inglés.

Su primera etapa fue en el Southampton, al que dirigió durante un año y llevó a conseguir su mejor posición en la clasificación de liga de la década.

Posteriormente, estuvo cinco temporadas al frente del Tottenham Hotspur, equipo con el que fue subcampeón de la Premier League y alcanzó la final de la Liga de Campeones. También dirigió al Chelsea durante una temporada, antes de abandonar el club por discrepancias con la directiva.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

Su paso por la selección de Estados Unidos

Pochettino asumió la dirección técnica de la selección estadounidense en el 2024, con el objetivo de preparar al equipo para el Mundial 2026, del que Estados Unidos fue uno de los países anfitriones.

Durante el torneo, el conjunto norteamericano tuvo una destacada actuación en la fase de grupos, en la que terminó en la primera posición después de conseguir victorias frente a Paraguay y Australia.

Posteriormente, avanzó a los octavos de final tras derrotar a Bosnia-Herzegovina en su primer encuentro de eliminación directa. Sin embargo, Estados Unidos quedó eliminado frente a Bélgica, resultado que generó dudas sobre la continuidad del entrenador.

Después de varias semanas de deliberación, Pochettino decidió ampliar su contrato por cuatro años, hasta el Mundial 2030, aunque el acuerdo incluía una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros en caso de recibir una oferta de un club interesado en contratarlo.

Manchester United atraviesa una crisis deportiva

El entrenador argentino asumirá el desafío de dirigir a un Manchester United que atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años.

Los Diablos Rojos apenas han conseguido una victoria en las primeras 10 jornadas de la Premier League y ocupan la antepenúltima posición de la clasificación, en zona de descenso.

En la Liga de Campeones, el conjunto inglés registra dos victorias en cuatro jornadas, conseguidas frente al Sabat y la Roma. Pochettino también encontrará un vestuario inconforme con la gestión de la directiva, a la que algunos integrantes del plantel cuestionan por la falta de inversión durante el mercado de fichajes de verano.

A ello se suma el descontento de una afición que ha visto cómo el equipo ha perdido protagonismo en las principales competiciones. El Manchester United no conquista la Liga de Campeones desde el 2008 ni la Premier League desde el 2013, cuando el histórico entrenador escocés Alex Ferguson dirigió su última temporada en el banquillo de Old Trafford.

El desafío de recuperar la grandeza del United

Desde la salida de Ferguson, quien llegó al Manchester United en 1986, más de una decena de entrenadores han pasado por el banquillo del conjunto inglés sin conseguir devolverle la regularidad y el protagonismo de sus mejores años.

Entre ellos figuran José Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Erik ten Hag, Rúben Amorim, Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick. Ahora, Pochettino asumirá el reto de reconstruir al Manchester United, mejorar sus resultados en la Premier League y devolver al club a la pelea por los principales títulos del futbol europeo.