Mauro Arambarri rescata a Getafe con un gol agónico ante Rayo Vallecano

Cerrado empate 1-1 entre Rayo y el Geta en el Estadio de Vallecas, por la fecha 18 de la Liga.

Fue gracias a un gol convertido por Jorge de Frutos en el minuto 45 del primer tiempo que Rayo Vallecano logró adelantarse en el marcador, pero Getafe igualó el encuentro al ejecutar Mauro Arambarri un gol en el minuto 45 de la segunda mitad.

A pesar de monopolizar el dominio del balón, con 61% de posesión, Rayo Vallecano no sacó ventaja y sólo pudo obtener un empate.

Mauro Arambarri se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Getafe metió 1 gol, efectuó 7 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Jorge de Frutos. El mediocampista de Rayo Vallecano fue el autor de 1 gol, acertó 5 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Rayo, Iñigo Perez, planteó una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe y Pep Chavarría en la línea defensiva; Óscar Valentín, Unai López, Jorge de Frutos, Isaac Palazón y Álvaro García en el medio; y Sergio Camello en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás se pararon con un esquema 4-5-1 con David Soria bajo los tres palos; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en defensa; Kiko Femenía, Javi Muñoz, Luis Milla, Mauro Arambarri y Adrián Liso en la mitad de cancha; y Mario Martín en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Vallecas fue Miguel Ortiz Arias.

Rayo recibirá a Mallorca en la próxima jornada. Por el lado de el Geta jugará de local frente a Real Sociedad.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 21 unidades y ocupa el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Rayo Vallecano

39′ 1T – Salió Luiz Felipe por Nobel Mendy

66′ 2T – Salieron Sergio Camello por Fran Pérez, Jorge de Frutos por Luis Alfonso Espino y Adrián Liso por Coba da Costa

80′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Pedro Díaz y Unai López por Gerard Gumbau

Amonestados en Rayo Vallecano:

26′ 2T Unai López (Conducta antideportiva), 44′ 2T Fran Pérez (Demorar el juego) y 46′ 2T Andrei Ratiu (Conducta antideportiva)

Cambios en Getafe

57′ 2T – Salieron Mario Martín por Juanmi y Juan Iglesias por Alex Sancris

81′ 2T – Salieron Alex Sancris por José Perez y Javi Muñoz por Alejandro Mestanza

Amonestados en Getafe: