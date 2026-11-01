Mbappé, Bellingham y Diomande guían la goleada del Real Madrid 3-0 al Racing de Santander

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Mbappé, Bellingham y Diomande guían la goleada del Real Madrid 3-0 al Racing de Santander

El Real Madrid venció 3-0 al Racing de Santander en El Sardinero con tres goles en el primer tiempo, y llega a 27 puntos para mantenerse tercero en LaLiga por debajo del Barcelona y Atlético de Madrid.

Alejandra Soto

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SANTANDER, 01/11/2026.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra junto a su compañero Dean Huijsen (d) tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports que disputan este domingo el Racing de Santander y el Real Madrid en el estadio El Sardinero de la capital cántabra. EFE/ Pedro Puente

El delantero Kylian Mbappé celebra junto a su compañero Dean Huijsen tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 11 de LaLiga este domingo. (Foto Prensa Libre: EFE/ Pedro Puente).

El Real Madrid consiguió una victoria contundente este domingo. Los merengues vencieron 3-0 al Racing de Santander en el estadio El Sardinero, por la jornada 11 de LaLiga, y resolvieron el partido con tres goles en el primer tiempo.

El equipo de José Mourinho llegaba con la confianza alta tras ganarle 2-1 al Barcelona en el Clásico, con doblete de Mbappé. Esta vez salió decidido a tomar la iniciativa y no dio margen a un rival que jugaba en casa.

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El primer gol llegó al minuto 11. Kylian Mbappé convirtió un penal y adelantó a los visitantes. Fue el primer partido del francés tras el Clásico y tras conocer que no ganó el Balón de Oro.

Al minuto 21, Jude Bellingham aprovechó una asistencia de Arda Güler para marcar el segundo gol del partido. El tanto le dio mayor tranquilidad al Madrid y dejó al Racing sin respuesta ante la presión de los merengues.

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Diomande cerró la goleada antes del descanso

Antes de terminar la primera mitad, el marfileño Yan Diomande apareció al minuto 36 para anotar el tercero. El Real Madrid se fue al vestuario con una cómoda ventaja y con el partido prácticamente definido.

En el segundo tiempo, los visitantes se dedicaron a administrar el resultado. Mantuvieron el orden y evitaron cualquier intento de reacción del Racing de Santander, que no logró descontar.

Con esta victoria, el Real Madrid llega a 27 puntos y se mantiene en la tercera posición de LaLiga, en una jornada en la que Atlético de Madrid y Barcelona también ganaron. El equipo seguirá en la lucha por acercarse a los primeros lugares, y el miércoles tiene su próximo reto en Atenas, por la Champions League.

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