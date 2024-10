Mbappé es el protagonista de los memes del triunfo del Barcelona ante Real Madrid

El Barcelona superó al Real Madrid 4-0 en el Santiago Bernabéu en duelo donde el polaco Robert Lewandowski marcó un doblete para convertirse en la figura del encuentro.

Los otros dos goles del triunfo culé los consiguieron Lamine Yamal y el brasileño Raphinha, quien sigue mostrando su gran momento, ya que en la Champions League a media semana marcó un triplete en el triunfo ante el Bayern Múnich.

Tras la derrota, en las redes sociales comenzaron a circular los memes, donde el protagonista fue el francés Kylian Mbappé, quien fue fichado esta temporada procedente del París SG para ayudar a los blancos a ganar partidos y títulos.

Este choque estelar de la jornada 11 sirve al Barsa para distanciarse como líder, ampliando de tres a seis puntos su ventaja sobre el segundo, el Real Madrid, que sufrió su primera derrota de esta edición del campeonato.

Mbappé tuvo muchas opciones para anotar, pero no estuvo fino y no encontró el camino para vencer la portería azulgrana. En dos ocasiones mandó el balón al fondo, pero las acciones fueron anuladas por fuera de lugar.

Otros de los personajes que fue el centro de atención de las redes sociales fue el técnico alemán Hansi Flick, quien en su primer clásico oficial de Liga, superó al experimientado Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappe, you've got some studying to do tonight. pic.twitter.com/NfPdhOOgnr