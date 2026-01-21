Mbappé se pone a la altura de Cristiano Ronaldo y apunta a otro récord en Champions League

El francés Kylian Mbappé continúa en 2026, superado un esguince de rodilla, el gran estado de forma que vivió en 2025. Igualó los goles en un año natural en el Real Madrid del portugués Cristiano Ronaldo -59-.

Escribió su nombre en la misma página de la de su ídolo, al que ahora persigue igualar o superar otro récord, esta vez en la Liga de Campeones.

Con su doblete ante el Mónaco —el club donde se formó y deslumbró en sus inicios—, Mbappé alcanzó los 11 goles en seis partidos de Champions, igualando los números del astro portugués en la fase de grupos de la temporada 2015-2016.

Si bien el formato ha cambiado (de una fase de grupos tradicional a un formato de liga con ocho encuentros ante diferentes equipos), el mérito estadístico es indiscutible: 11 tantos en seis partidos colocan a Mbappé al nivel de uno de los máximos referentes del madridismo.

Comparaciones con Cristiano y el legado de Zidane

La gesta de Cristiano Ronaldo en 2015-2016 terminó con 16 goles en 12 partidos y el título de la Liga de Campeones, conquistado en la final de Milán ante el Atlético de Madrid. Aquella temporada también tuvo un giro decisivo en el banquillo: Rafa Benítez fue sustituido en enero por Zinedine Zidane, quien dirigía entonces al Real Madrid Castilla.

Zidane no solo ganó esa edición del torneo, sino que inició una histórica racha de tres títulos consecutivos en la Champions, algo sin precedentes en la era moderna.

Una década después, el destino parece repetir una historia similar. En este 2026, Xabi Alonso dejó el banquillo blanco en enero y su lugar fue ocupado por Álvaro Arbeloa, también procedente del Castilla. Sin embargo, el nuevo técnico ha preferido tomar con cautela las comparaciones.

“¿Quieres que gane tres Champions seguidas yo también?”, respondió entre risas Arbeloa en conferencia de prensa tras la victoria 6-1 sobre el Mónaco. “Lo que hizo Zidane fue increíble; será difícil repetirlo. Vamos a luchar por todo. No creo en las coincidencias, creo en el trabajo”, sentenció.

Mbappé, por nuevos récords

Mbappé ya igualó el récord de Cristiano Ronaldo en fase de grupos y ahora tiene en la mira otra cifra mítica del luso: 17 goles en una sola edición de Champions League, marca establecida en la temporada 2013-2014, cuando el Real Madrid ganó el título en Lisboa.

El delantero francés acumula 11 goles en seis partidos y aún resta una jornada de la fase de liga, además de todas las rondas eliminatorias. En caso de que el Madrid avance hasta la final, Mbappé podría disputar hasta 16 partidos, lo que le permitiría competir por ese récord histórico.

Además del rendimiento del francés, el Real Madrid se apoya en el resurgir de Vinícius Junior y Jude Bellingham, quienes también fueron claves en la última victoria europea.

Con 15 puntos sumados, el conjunto blanco está cerca de evitar la ronda de repesca y avanzar directamente a los octavos de final. El objetivo es claro: volver a conquistar Europa y, en el camino, seguir escribiendo capítulos de gloria con Kylian Mbappé como protagonista.