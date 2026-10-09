“Mbappé va a jugar”: Mourinho sale en defensa del francés y lanza un mensaje al Bernabéu

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, calificó de "ridícula" la polémica generada en torno al francés Kylian Mbappé durante la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

"Una cosa prometo al Bernabéu, que cuando un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid en las 24 horas del día, cuando no cumple con sus obligaciones como jugador y como ciudadano, no van a ver a ese jugador en el banquillo, no van a tener la oportunidad de pitarlo porque va a estar en casa. Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid", sentenció.

"Mbappé ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a una consulta externa porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Hubo coincidencia total entre el diagnóstico del Real Madrid y el externo. Plan de recuperación, que vosotros no tenéis que saber al detalle, y después entramos en el campo de la búsqueda de problemas", añadió.

"No han sido suficiente para vosotros los verdaderos problemas que hemos tenido en el futbol en general. Primero la discoteca, que no era una discoteca, ha sido transformada para la Semana de la Moda de París. Después era la bicicleta en Suiza, que era un hotel de pequeñas casas donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta, ya estaba haciendo la Vuelta a Suiza en bicicleta", recordó.

Explicó cuáles eran esos "verdaderos problemas": "En las últimas semanas, yo pensaba que tenía casos suficientes, reales, en el mundo del futbol, pero parece que no ha sido suficiente. Sin casos en el Real Madrid, ni casos gigantes como el del City, la vieja historia, la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador... Tantos casos que podían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo".

"Un jugador es jugador 24 horas al día, ya lo he dicho. Algo importante, negativo, que un jugador de futbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional. Hemos trabajado aquí para que ellos tuvieran situaciones sin ninguna duda en relación con sus selecciones, cuándo volver, cuándo tener algún tiempo libre. Todos han cumplido", recordó.

Terminó con la "esperanza" de que el Bernabéu sea ajeno a todas las polémicas: "Este es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce a esto. ¿De quién? Prefiero no dar (nombres), me puedo equivocar. Yo del Bernabéu no comento, lo respeto. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo y para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas, de entender las dinámicas, los objetivos".