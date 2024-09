Mbappé y su divorcio con el PSG: una millonaria cifra en juego en manos de los tribunales

Pese a que el francés Kylian Mbappé ya no es jugador del París Saint Germain, este le continúa reclamando una millonaria cifra al equipo de la Ligue 1.

La novela entre el París Saint Germain y el jugador francés Kylian Mbappé está lejos de terminar. Pese a que el delantero ya no forma parte de la institución, este le continúa reclamando a su anterior equipo un impago de más de US$60 millones.

Este 12 de septiembre la Liga de Futbol Profesional francesa (LFP) le ordenó al PSG el ejecutar el pago de dicha cantidad que corresponde a salarios y primas que no fueron otorgadas al futbolista, pero el club francés no tardó en hacer pública su negativa a cumplir la solicitud y dijo que esperará una resolución de los tribunales.

"Teniendo en cuenta los límites de la competencia jurídica de la Comisión de la LFP para tomar una decisión completa sobre este caso, el mismo debe ahora pasar a otra jurisdicción", indicó el PSG en un comunicado.

La discusión entre Mbappé y el PSG por el dinero tiene como punto de partida un supuesto acuerdo verdal al que llegaron club y jugador en agosto de 2023 en donde el delantero habría renunciado a parte de sus primera luego de estar apartado del equipo durante un mes.

Estos más de US$60 millones incluyen el pago de una primera por haber firmado (unos US$38 millones) y los últimos tres meses de salario del contrato del Mbappé con el PSG que corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2024.

El PSG reclama que Mbappé no está cumpliendo su parte del acuerdo, mientras que según el diario deportivo L'Équipe, el joven delantero sostiene que el trato no tiene validez al no existir un documento legal que lo ampare.

El PSG defiende por su parte que el acuerdo verbal fue realizado frente a numerosos testigos y que el propio futbolista había aludido a él el pasado 3 de enero en declaraciones a la prensa, por lo que considera que tiene valor jurídico.

Por lo pronto, el club parisino no obedecerá la orden de la liga francesa de hacer el pago y todo quedará en manos de los tribunales de Francia.