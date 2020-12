Messi, Cristiano Ronaldo o Lewandoski son los finalistas del premio The Best de la Fifa

Lionel Messi, de Argentina, Cristiano Ronaldo, de Portugal; y Robert Lewandoski, de Alemania, son los finalistas para ganar el premio The Best al mejor jugador del año de la Fifa, según anunció este once de diciembre la Federación Internacional de Futbol Asociado en una transmisión virtual. La Pulga ganó este premio en 2019 y CR7 en 2017 y 2016. En el 2018 fue para el croata Luca Modric.

Las finalistas en la rama femenina son la inglesa, Lucy Bronze, del Olympique de Lyon y Manchester City WFC; la danesa, Pernille Harder, del Wolfsburgo y Chelsea FC Women y la francesa, Wendie Renard, del Olympique de Lyon.

El argentino Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United Football Club de la Premier League; y los alemanes Hans-Dieter Flick, del Bayern de Múnich y Jürgen Klopp, del Liverpool de Inglaterra; son los finalistas para recibir el premio al mejor entrenador.

Los finalistas como mejor entrenador en el futbol femenino son la inglesa, Emma Hayes, del Chelsea FC; el francés, Jean-Luc Vasseur, del Olympique de Lyon; y la holandesa, Sarina Wiegman, de la Selección de Holanda.

Al premio Puskas al mejor gol del año son el uruguayo, Giorgian De Arrascaeta, que juega en el Flamengo de Brasil; el coreano, Son Heung-min del Tottenham de Inglaterra y el uruguayo, Luis Suárez, del Atlético de Madrid (el gol lo anotó con el Barcelona).

Los finalistas para el mejor portero son el brasileño, Alisson Becker, del Liverpool FC; el alemán, Manuel Neuer del FC Bayern Múnich y el esloveno, Jan Oblak, del Atlético de Madrid.