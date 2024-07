La Selección de Argentina sufrió hasta el último momento para conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa América 2024.

Un gol de Lisandro Martínez sobre el final del primer tiempo dio ventaja a la albiceleste, pero en los últimos momentos Kevin Rodríguez igualó las acciones y mandó todo a los lanzamientos desde el punto de penal.

En esa decisiva instancia fue que Lionel Messi, el hombre referente de Argentina, tomó sobre sus hombros la responsabilidad de hacer el primer disparo y falló.

Para la buena fortuna del argentino, el portero Emiliano "Dibu" Martínez se volvió a agigantar y tapó dos disparos para darle el triunfo a su país, que seguirá con vida.

Ya después del compromiso y más calmado, Messi atendió a medios de comunicación y explicó por qué falló su penal.

El capitán gaucho comenzó diciendo que estaba con un poco de miedo psicológico por la lesión que sufrió ante Chile, y pero que no sentía molestia y por eso decidió jugar.

“Me sentía bien, no tenía molestias para nada. Por ahí sí que un poco de miedo psicológico cuando tenés una lesión o molestia, pero a nivel muscular no tenía nada. Scaloni me preguntó si estaba para jugar, si estaba bien, y yo le dije que sí”, dijo.

Sobre el penal, explicó que tenía planeado tirarlo como lo tiró ya que antes lo había hablado con Emiliano Martínez. Según Messi, había cruzado muchos penales antes y era posible que le predijeran el lanzamiento.

"Mucha bronca porque iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu y con Rulli, había pateado varios penales seguidos cruzados, de hecho el arquero se tiró ahí. La quise tocar nomás y se me fue alta", finalizó.

Argentina jugará las semifinales de la Copa América 2024 el próximo 9 de julio contra el ganador del choque entre Venezuela y Canadá que se miden 5 de julio a las 19 horas.