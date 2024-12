Messi: “Me encantaría volver a ver al Barsa ganar la Liga, la Copa y también la Champions”

En una entrevista a ‘Mundo Deportivo’, el astro argentino, que a sus 37 años apura la recta final de su carrera en el Inter de Miami, recuerda que el Barsa “nunca” ha dejado de ser “un referente mundial”, pero quiere volver a verlo otra vez “compitiendo por ganar títulos hasta el final de cada temporada”.

“Como jugador del Barsa, nunca te podés conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barsa ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento“, ha afirmado Messi.

El futbolista más importante en los 125 años de historia de la entidad azulgrana también ha querido enviar un mensaje a los aficionados culés: “Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo”.

Recibe premio MVP

eo Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que “a la larga el sacrificio y el esfuerzo tienen su recompensa” y destacó que se siente “muy feliz” viviendo en Miami, tras recibir el premio MVP al jugador más valioso de la MLS.

El Inter Miami preparó una sorpresa especial para Messi a la hora de entregarle el MVP, con más de 250 chicos de la cantera del club colocados en el campo del Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida) para componer las letras ‘M-V-P’. Además, los tres hijos de Messi esperaron al argentino con el trofeo en mano.

⭐️🇺🇸 Leo Messi, MVP de la MLS 2024 pic.twitter.com/riezytIvT9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 6, 2024

“Primero, gracias por las palabras, el recibimiento. La foto que hicimos juntos estuvo buenísima así que gracias por eso. La verdad es un honor para mí poder recibir este premio en mano de todos ustedes. Es un orgullo verlos entrenar. Me hace muy feliz estar día a día acá. Soy muy feliz estando en esta ciudad, en este club que está en crecimiento”, dijo Messi.

“Tengo la suerte de verlos a todos. En algún momento me he cruzado con casi todos. Con algunos hemos entrenado. Es un placer verlos crecer día a día. Les invito a que sigan peleando y luchando por sus sueños. Me hubiese gustado recibir este premio en otra situación, el poder jugar la final el siguiente sábado. Pero de eso se trata también el fútbol, de superarse día a día”, añadió.