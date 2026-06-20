Messi tendrá nuevo socio: Inter Miami acordó la llegada de Casemiro tras la Copa del Mundo 2026

Inter Miami está cerca de sumar otra figura internacional a su plantel. El club de la MLS alcanzó un acuerdo verbal con Casemiro para incorporarlo una vez concluya su participación en el Mundial 2026.

La información fue adelantada por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que existe un entendimiento entre todas las partes y que únicamente restan los trámites formales para oficializar el fichaje del mediocampista brasileño.

La presencia de Lionel Messi habría sido clave en la decisión del jugador, quien optó por el proyecto deportivo de Miami pese a recibir otras propuestas, incluidas algunas procedentes de Arabia Saudita.

Con la llegada de Casemiro, Inter Miami reforzaría un plantel que ya cuenta con figuras como Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul. El brasileño pondría fin a su etapa en el Manchester United tras cuatro temporadas en el futbol inglés.

El fichaje se cerró durante el Mundial 2026, en el que Casemiro forma parte de la nómina de 26 convocados de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti. El mediocampista, de 34 años, disputa su última Copa del Mundo antes de iniciar una nueva etapa en la MLS.

Casemiro fue titular en el empate 1-1 ante Marruecos y en la victoria 3-0 contra Haití, con lo que se consolidó como una pieza clave en el esquema del técnico italiano. El anuncio oficial dependerá de la finalización del torneo, aunque en el entorno del jugador aseguran que la decisión ya está tomada.

Su llegada a Inter Miami también marca un giro curioso en su carrera, ya que durante años fue rival de Lionel Messi en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Ahora compartirán vestuario en un proyecto que busca consolidar al club como uno de los protagonistas de la MLS.