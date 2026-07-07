Messi vuelve a encontrarse con Egipto 21 años después en un duelo clave para Argentina

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Messi vuelve a encontrarse con Egipto 21 años después en un duelo clave para Argentina

Argentina enfrenta este 7 de julio a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El rival trae de vuelta el recuerdo del primer gol de Lionel Messi en una Copa del Mundo Sub-20, anotado precisamente ante los egipcios en 2005.

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GR6019. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Lionel Messi reacciona este viernes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

Lionel Messi vuelve a encontrarse con Egipto 21 años después en un duelo clave para Argentina en el Mundial 2026. En el 2005 marcó su primer gol con la Albiceleste en el Mundial Sub-20. Foto Prensa Libre: EFE.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa decisiva para Sudamérica. Con las eliminaciones de Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay, las selecciones de Argentina y Colombia quedaron como los únicos representantes de la Conmebol en los octavos de final.

En ese contexto, la Albiceleste afronta este martes 7 de julio un exigente compromiso frente a Egipto en el Estadio de Atlanta, donde busca el pase a los cuartos de final y mantener con vida la defensa del título conquistado en Catar 2022.

El partido también reúne un curioso antecedente en la carrera de Lionel Messi.

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Aunque nunca ha enfrentado a Egipto con la selección mayor, el primer gol del capitán argentino en una Copa del Mundo llegó precisamente frente al conjunto africano durante el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005.

Aquel 14 de junio, Messi marcó al minuto 47 en la victoria argentina y comenzó un torneo que terminaría con la conquista del título, además del Balón de Oro y la Bota de Oro para el entonces juvenil rosarino.

Veintiún años después, ambos vuelven a encontrarse en un escenario completamente distinto: una eliminatoria mundialista con Argentina defendiendo el campeonato.

Messi llega como máximo goleador del torneo

El capitán argentino afronta el encuentro como uno de los grandes protagonistas del Mundial.

Con siete anotaciones, lidera la tabla de goleadores del torneo y amplió su registro histórico en Copas del Mundo hasta los 20 goles, consolidándose como el máximo anotador en la historia del certamen.

Además, si participa frente a Egipto, ampliará su récord como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Egipto busca otra sorpresa africana

Argentina llega después de superar a Cabo Verde en un exigente partido que se resolvió en la prórroga.

Ahora tendrá enfrente a una selección egipcia que ha construido su campaña sobre el orden táctico, la solidez defensiva y la experiencia de Mohamed Salah como principal referente ofensivo.

El ganador avanzará a los cuartos de final y mantendrá vivo el objetivo de seguir en la lucha por el título mundial.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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