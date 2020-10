Messi y el pelotazo por el que muchos pedían que saliera expulsado

El minuto 39 del primer tiempo estaba en marcha y el Barcelona ya perdía 1-0 ante el Alavés cuando el argentino Lionel Messi vio la tarjeta amarilla por un pelotazo de su parte que impactó contra el árbitro central, lo que para muchos debió terminar en una tarjeta roja.

Pero el argentino gozó de buena suerte y la amonestación no pasó a más, la amarilla no le afectó a su equipo y el Barcelona, en el segundo tiempo, pudo empatar en condición de visitante para un marcador definitivo de 1-1 gracias a una anotación de Antoine Griezmann.

If a Real Madrid player did that, he’d get 4 red cards + suspended for 83 matches + a 43M€ fine pic.twitter.com/hnXagaAImr

