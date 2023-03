Mesut Özil, campeón del mundo en 2014 con Alemania anuncia su retiro: “Ha sido un viaje increíble”

El exjugador de Werder Bremen, Real Madrid y Arsenal no ha tenido unos últimos años fáciles.

En julio se había comprometido con el Basaksehir por una temporada, tras una etapa delicada en el Fenerbahçe, uno de los grandes de Turquía.

Había llegado a Estambul a principios de 2021 y el número 10 había sido excluido en marzo de 2022 del primer equipo del Fenerbahçe tras entrar en conflicto con los responsables del equipo.

Özil había terminado ya con grandes problemas su anterior etapa en el Arsenal.

El jugador, que inició su carrera profesional en la Bundesliga con el Schalke 04, había sido fuertemente criticado en Alemania después de haber posado en una fotografía con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en mayo de 2018, poco antes del Mundial de Rusia-2018. También estaba en la foto otro internacional alemán, Ilkay Gündogan, igualmente de origen turco.

Özil denunció entonces ser víctima de ataques que consideró “racistas” y anunció su retirada de la selección alemana después de ese Mundial de 2018, en el que Alemania fue eliminada en la fase de grupos.

Durante mucho tiempo, Özil, nacido en Gelsenkirchen y de orígenes familiares turcos, fue considerado un ejemplo de integración mediante el deporte, pero lo ocurrido en ese 2018 marcó un antes y un después para un jugador que vistió en 92 ocasiones la camiseta de Alemania, para la que firmó 23 tantos.

Llegó a afirmar que sentía que el presidente de la Federación Alemana de Fútbol le consideraba alemán cuando el equipo ganaba, pero “un inmigrante cuando perdemos”.

El caso de Mesut Özil provocó un enorme debate sobre el racismo en Alemania, donde vive la mayor comunidad turca fuera de su país.

Varios ministros turcos aplaudieron la decisión de Özil de dejar su selección y uno de ellos llegó a decir que había “marcado un gol contra el virus del fascismo”.

Özil se casó en 2019 en Estambul con Amine Gülse, que había sido Miss Turquía. Fue testigo de su boda el presidente Erdogan.

