Metió un gol, mandó a callar y le terminaron anulando la anotación: La noche de Richarlison en la victoria del Tottenham tras su cruce con Conte

El italiano, enfrentado con Richarlison por un cruce de declaraciones, puso al brasileño en el once inicial y este respondió con un golazo en el minuto cuatro de partido, con el que se reivindicó. Celebración seria, casi de duelo, que se encargó de desactivar el VAR al marcar un fuera de juego milimétrico.

Solo con esa jugada, que consistió en un pase en largo para Richarlison y una volea a bote pronto, el Tottenham ya había creado más peligro que en los 90 minutos contra el Milan y es que el Forest no defiende como los italianos.

Richarlison has scored two league goals this season, both against Forest, Took off his shirt in both goals, got booked after that in both games, both goals were also OFFSIDES 😂😂😂😂 pic.twitter.com/vcIoCjL5i9

— 𝙂𝘼𝘽𝙀𝘼𝙎𝙏 ✍🏿 (@AfcGabeast) March 11, 2023