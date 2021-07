México derrota a Canadá y avanza a la final de la Copa Oro (el gol de último minuto, los penales y la trifulca)

El guardameta canadiense volvió a realizar una atajada al 9 cuando detuvo un disparo que Herrera conectó desde fuera del área.

Canadá intentó causar daño por los costados con los arribos de Buchanan por derecha y de Richie Laryea quien por izquierda superó primero a Luis Rodríguez y luego a Edson Álvarez para después estrellar su remate en el cancerbero Alfredo Talavera al 13.

Al 17, el peligro se sintió en el cuadro bajo mexicano cuando el defensa Carlos Salcedo dejó botar el balón y lo perdió ante Tesho Akindele; la jugada finalizó con un disparo de Stephen Eustaquio que se fue por encima del travesaño.

Un nuevo error cometió la defensa mexicana en su área; al 25 Héctor Moreno perdió la pelota ante Jonathan Osorio ya cerca del arco, Buchanan intentó el remate que tapó Álvarez.

Funes Mori volvió a causar peligro al 30 con un disparo lejano que controló Crepeau.

Canadá se tornó ríspido e indescifrable para México que consiguió un penal al 42 cuando Jesús Corona fue derribado en el área por Doneil Henry; en primera instancia el árbitro no señaló la falta, pero rectificó tras revisar el VAR.

Pineda cobró el penal con clase y lo convirtió en el 1-0 con un toque suave y raso a la izquierda de Crepeau. Al marcar el gol, el equipo mexicano celebró en torno a Jonathan dos Santos quien jugó este partido aun cuando su padre había fallecido unas horas antes.

Tras el descanso, Buchanan desbordó por el sector izquierdo y se coló hasta el área donde Talavera le tapó nuevamente el remate al 47.

Canadá se convirtió en el equipo dominante mediante la posesión del balón y siguió atacando por los costados y por el sector izquierdo generó el gol del empate.

México intentó jugar al fuera de juego en el medio campo y lo hizo mal al 57, entonces Buchanan se escapó por la izquierda, se coló al área y con tranquilidad firmó el 1-1 a segundo palo.

Al 64, el árbitro dio otro penalti para México después de revisar el VAR y Salcedo lo falló; el arquero se lo detuvo dos minutos después.

Maxime Crépeau made a fantastic penalty kick save to keep Canada in the game!

It was the Save of The Game 🧤⚽ presented by @Allstate

#GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/ZZp0USPK4U

— Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021