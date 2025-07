México enfrenta a EE. UU. en la final de la Copa Oro: Precio de las entradas y cómo comprarlas

Este domingo 6 de julio a las 17 horas de Guatemala, en la ciudad de Houston, Texas las selecciones nacionales de México y los Estados Unidos se verán las caras, una vez más, en la gran final de la Copa Oro 2025, el campeonato de futbol más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Por tercera vez en las últimas cuatro ediciones de la Copa Oro, los dos combinados más laureados de Norteamérica se enfrentarán en la final del torneo continental. Por lo cual, Estados Unidos, con siete títulos, buscará recortar la distancia que le lleva su vecino del sur, que ha ganado doce campeonatos en la región, más que ningún otro país.

México llega a la gran final con la esperanza de convertirse en bicampeón, como ya lo hizo en el 2011, debido a que en la edición del 2023, la selección mexicana venció 1-0 a Panamá y obtuvo su duodécimo título de la Copa Oro, por lo que ahora espera repetir lo logrado hace 14 años ante la escuadra estadounidense.

En las dos finales más recientes de la Copa Oro entre estos combinados norteamericanos, el balance se encuentra repartido, ya que en el 2019, México venció 1-0 a los Estados Unidos, y tan solo dos años después, el equipo de las barras y las estrellas le devolvió la dosis al Tricolor con el mismo marcador, en la siguiente edición del 2021.

Los boletos para la gran final de la Copa Oro 2025 ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Concacaf, donde cada usuario puede adquirir hasta seis entradas, con el objetivo de prevenir la reventa informal en las afueras del Estadio NRG Reliant, ubicado en Houston y con una capacidad para más de 72 mil espectadores.

Para el compromiso del próximo domingo 6 de julio, las entradas más baratas se encuentran en US$115 (Q885), correspondientes a la sección 612 del segundo nivel del recinto, la casa de los Houston Texans de la NFL. En cambio, los boletos más costosos tienen un precio de US$1 mil 170 (Q8 mil 995), en la primera sección del estadio.

Hasta este viernes 4 de julio, únicamente 63 de las 612 secciones del Estadio NRG Reliant ya se encuentran agotadas. Por ello, se espera que las demás localidades del estadio se agoten en las próximas 48 horas, considerando que las aficiones de México y Estados Unidos no suelen decepcionar en estas instancias finales de la Copa Oro.

En los últimos partidos de la selección mexicana en suelo estadounidense, la porra del Tricolor ha estado presente, invadiendo los recintos deportivos en los estados de California, Texas, Nevada y Arizona, por lo que se espera que miles de aficionados mexicanos lleguen a la cuarta ciudad más poblada del país y pinten de verde todo el lugar.

Antes de alcanzar la final de la Copa Oro 2025, el cuadro estadounidense finalizó en la primera posición del Grupo D, al vencer 5-0 a Trinidad y Tobago, 1-0 a Arabia Saudita y 2-1 a Haití. Posteriormente, eliminaron en penales a Costa Rica en los cuartos de final y en las semifinales apagaron el sueño de Guatemala al derrotarlos 2-1 en Misuri.

Por su parte, la escuadra mexicana también terminó en el primer lugar de su respectivo grupo, al empatar con Costa Rica y derrotar a República Dominicana y Surinam. Asimismo, en las rondas siguientes eliminaron a Arabia Saudita y a Honduras sin complicaciones, por lo que México aún no ha disputado una tanda de penales en el torneo.

