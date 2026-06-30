México vs. Ecuador se retrasa por tormenta eléctrica: esta es la nueva hora del partido

El partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, programado inicialmente para las 19.00 horas de Guatemala en el Estadio Ciudad de México (Azteca), fue aplazado debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó el sur de la capital mexicana.

La FIFA informó que, ante el riesgo de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, se activó el protocolo de seguridad para proteger a jugadores, aficionados, árbitros y personal operativo.

"La seguridad y la protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA", señaló el organismo en un comunicado.

Tras el paso de la tormenta y la mejora de las condiciones meteorológicas, la FIFA confirmó que el encuentro comenzará a las 20.00 horas de Guatemala (03.00 GMT del miércoles 1 de julio), una hora después del horario previsto.

Además, debido al descenso de la temperatura tras la lluvia, el organismo confirmó que no habría pausas de hidratación durante el partido, una medida que sí se había contemplado antes del retraso.

Miles de aficionados ya se encontraban en los alrededores del Estadio Ciudad de México cuando se anunció la suspensión temporal, por lo que las autoridades solicitaron mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad mientras se evaluaban las condiciones del clima.

🌧️⚽ Ante condiciones de #Lluvia ☔️ durante el partido 🇲🇽 vs 🇪🇨, sigue las indicaciones de las autoridades. ¡La prevención también juega en equipo!#LaPrevenciónEsNuestraFuerza#PrevenirEsGanar pic.twitter.com/M2JzPnOvQ0 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 1, 2026

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa.



Mantente atento a @FIFAWorldCup y nuestros canales oficiales para conocer cualquier actualización. 🚨 pic.twitter.com/xXqQKxbsNb — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

El Estadio Ciudad de México bajo la tormenta a la espera de otra “tormenta”… pic.twitter.com/m1WnCXoOdT — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 1, 2026

El segundo partido afectado por el clima

Se trata del segundo encuentro del Mundial 2026 que debe ser suspendido temporalmente por tormentas eléctricas.

El antecedente ocurrió durante el partido entre Francia e Irak, correspondiente a la fase de grupos, cuando una tormenta obligó a detener el encuentro durante varios minutos. En aquella ocasión, el protocolo de seguridad también priorizó el resguardo de jugadores y aficionados antes de permitir la reanudación del juego.

Ese partido terminó con triunfo francés y quedó marcado, además, porque Kylian Mbappé igualó el registro goleador de Miroslav Klose en las Copas del Mundo y dio un nuevo paso hacia el récord histórico de Lionel Messi.

Las interrupciones por actividad eléctrica responden a los protocolos establecidos por la FIFA y las autoridades locales, especialmente en sedes donde las tormentas de verano representan un riesgo para los asistentes.

El ganador del duelo entre México y Ecuador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Marruecos. Mientras tanto, la FIFA mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y no descarta nuevos ajustes si el clima vuelve a representar un riesgo para el desarrollo del encuentro.